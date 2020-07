Werder Bremen empató 2-2 ante el l Heidenheim jugará en la Bundesliga la próxima temporada. Claudio Pizarro, máxima estrella del club, no tuvo minutos en la serie; sin embargo, esto no evitó que sea ‘bombardeado’ (como su apodo), de homenajes. Incluso, el técnico del equipo Florian Kohfeldt, se disculpó por no ponerlo.

En confrerencia de prensa tras el encuentro, el DT explicó que llegó a conversar con Claudio en los camerinos y le pidió perdón por no hacerlo ingresar.

“Estuve con él después del partido y me disculpé por no poder ponerlo en su último juego. Pero desafortunadamente la situación simplemente no era la adecuada”, explico Kohfeldt.

“Él me dijo que no importaba, que lo principal es que estamos en primera”, agregó el entrenador.

“Vimos un video con el equipo de entrenadores, de los años 90, 2000 y desde el 2010, y Pizarro siempre estuvo allí. Le dije a mi asistente: “siempre es la misma cara sonriente”. Y eso solo muestra la alegría que le dio a los fanáticos de Werder, la importancia que tiene para este club. Solo puedo ‘sacarme el sombrero””, finalizó.

El delantero peruano jugó 490 partidos de Bundesliga, anotó 197 goles, ganó el campeonato y la Copa DFB seis veces y ganó la Champions League una vez. Jugó para Bremen de 1999 a 2001, de 2008 a 2012, de 2015 a 2017 y de 2018 a hoy.

PIzarro descendió a la Bundesliga 2 con el Colonia en la temporada 2018.