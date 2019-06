01 de Junio del 2019 Claudio Pizarro responde a Ricardo Gareca: "Nos estamos acostumbrando a la milonga" Atacante nacional asegura que no se autoexcluyó de la selección peruana y cuestiona versión de DT

Textos: Redacción Correo



Partido fuera de las canchas. Durante la conferencia de prensa del técnico de la selección peruana, en la cual anunció la lista final de convocados para la Copa América, se abordó el tema de Claudio Pizarro y su ausencia en la Blanquirroja.

El estratega manifestó que él toma en consideración a futbolistas que quieran formar parte del plantel nacional y trabajen para ello.

“Si un jugador declara, en el caso como lo hizo Claudio, ‘que no tiene sentido ser llamado ahora a la selección’, a cualquier jugador que se autoexcluye de la selección yo no puedo estar convenciéndolo. No pasa a ser un problema mío, pasa a ser un problema del jugador”, sustentó Gareca en rueda de prensa.

Estas declaraciones responden a las del atacante del Werder Bremen expresadas en setiembre del año pasado, luego de no ser parte de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

“Si no me llevó al Mundial, no tendría sentido que me convoque ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [ Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial, para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad, no tendría sentido”, expresó Pizarro en una entrevista con NexSport.

Respuesta firme

Ante las declaraciones de Ricardo Gareca, el experimentado Claudio Pizarro utilizó sus redes sociales para responderle al técnico de la bicolor.

“Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga”, publicó el delantero.

Al parecer, el partido entre Gareca y Pizarro recién comienza.

Pide respeto

César “Chalaca” Gonzales arremetió contra Ricardo Gareca y pidió más respeto para Claudio Pizarro por su trayectoria en Alemania.