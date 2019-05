31 de Mayo del 2019 Claudio Pizarro y su respuesta tras no se incluido en la lista para la Copa América El delantero peruano se pronunció sobre la decisión de Ricardo Gareca de no considerarlo para el reto continental

El futbolista Claudio Pizarro se animó a pronunciarse sobre la determinación del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, de no incluirlo en la lista de 23 jugadores para la Copa América.

A través de su cuenta de Twitter, el delantero del Wender Bremen aseguró que nunca se autoexcluyó del equipo peruano y dijo que en el Perú estamos acostumbrados a la Milonga.

"Jamás me Autoexcluí de la Selección.... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión.. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...", escribió.

El último jueves, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de los 23 convocados para el reto continental. La selección peruana integra el grupo A de la Copa América junto a Brasil, Venezuela y Bolivia.

En diálogo con la prensa, el técnico argentino mencionó que el motivo de no incluir a Pizarro se debe a que este se autoexcluyó del combinado nacional tras no ir al Mundial.

“Tenemos un concepto muy alto de él. Ni podemos convocar a un jugador que se autoexcluye. Cualquier jugador que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo. Nadie tiene cerradas las puertas y no nos importa la edad. Cómo vamos a llamar a alguien que no encuentra sentido en ser llamado a la Selección Peruana", sostuvo.