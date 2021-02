Conmebol confirmó la celebración de la Copa América 2021 a pesar de la pandemia por coronavirus; sin embargo, aún falta definir si se disputarán los partidos con público o no. Todo apunta a que en Argentina no se permitirán los asistentes, pero en Colombia, los directivos aún confían en tener a los aficionados en los recintos deportivos, eso sí, con aforo limitado.

Según explicó Ernesto Lucena, Ministro del Deporte colombiano, en una entrevista para ‘Radio Caracol’, la primera idea era que no hubiese seguidores en las gaderías, pero que se luchará hasta el último momento para que así sea si los datos lo permiten.

“La premisa desde el año pasado es que no habrá público en los estadios. Como Gobierno Nacional comenzamos recibiendo muchas peticiones de los alcaldes y no solo para el fútbol. Este año la premisa es esa y no por eso los alcaldes dejarán de presentar sus pilotos”, explicó Lucena.

Todo dependerá de cómo evolucione la población colombiana en los próximos meses. “Si están bajando los contagios, de pronto la comisión de expertos para el mes de marzo, abril o mayo, pueden empezar a abrir esos aforos. Por ahora tenemos que empezar con el plan de vacunación y mirar esa curva de contagios. Algunos seguirán haciendo esas peticiones”, agrego.

Aún no hay nada seguro. “La comisión de epertos tiene que evaluar cuáles podrían ser las medidas a tomar”, dijo el ministro. “Aquí el objetivo es la Copa América y queremos llegar con un plan bien hecho”, finalizó.

La Selección Peruana disputará todos sus partidos de la fase de grupos en Colombia. Los cuatro primeros, los disputará en la ciudad de Cali. El primero, ante Qatar el 13 de junio. Cuatro días después, tendrá que verse las caras ante Brasil.

El 20 del mismo mes, chocará contra la local Colombia; el 23 ante Ecuador y cerrará su participación en la fase de grupos el 28 en Medellín.

La apertura está fijada para el 11 de junio en Buenos Aires, mientras que la final se realizará en la ciudad colombiana de Barranquilla, el 10 de julio. Ese mismo día se disputará el partido por el tercer puesto, en Bogotá.