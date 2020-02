El nuevo coronavirus surgido en Wuhan causa alarma en el mundo e incluso ha llevado a los más poderosos clubes de fútbol a tomar sus medidas de prevención. Manchester United lo hizo con su reciente fichaje nigeriano, el atacante Odion Ighalo, que llegó al equipo proveniente del Shanghai Shenhua.

El atacante nigeriano Odion Ighalo, fichado por el Manchester United en el mercado invernal procedente de China, no se entrena en las instalaciones del club desde su llegada por temores debido a la epidemia del nuevo coronavirus que afecta al gigante asiático, aseguró este jueves la prensa inglesa.

El Times y el Daily Mail aseguran que el club había pedido a Odion Ighalo no acudir al centro de entrenamiento de Carrington durante dos semanas para no arriesgarse con contagiar eventualmente a los cientos de personas que acuden allí a diario.

El futbolista de 30 años, cedido hasta final de temporada por el Shanghái Shenhua, no formó parte de la expedición que acudió a España unos días para entrenar durante la pequeña tregua invernal, ya que el Manchester United temía que hubiera dificultades en su regreso a territorio británico.

Ighalo debería encontrarse por primera vez con sus compañeros durante el fin de semana, antes del partido contra el Chelsea del lunes, en un duelo de la 26ª jornada de la Premier League.

Durante este tiempo, el internacional nigeriano, que no juega desde el 6 de diciembre, se ha ejercitado con un entrenador particular en la sede del taekwondo británico, ubicado no muy lejos del estadio del Manchester City.

Cambio de hotel

Siguiendo con el coronavirus, según informa ‘Daily Mail’, Manchester United se informó el mismo día que se iban a alojar en el Westin La Quinta Golf Resort y Spa de Benahavis, donde estuvo el Dalian Yifang chino del entrenador Rafa Benitez hace una semana.

La noticia trastocó los planes del Manchester United. Decidieron cambiar de hotel, y ahora se alojan en el Kempinski, cerca a Estepona.

Fuente: AFP