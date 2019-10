Cristian Benavente habló sobre su nuevo objetivo con la selección peruana

Síguenos en Facebook

La inclusión de Cristian Benavente en la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Colombia y Chile fue una de las principales novedades que presentó el entrenador Ricardo Gareca. Y como era de esperarse, todo fue alegría para el 'Chaval'.

"Estoy muy contento de volver y retomar esas sensaciones de ir con Perú. Siempre es bonito jugar con tu selección. Son partidos importantes, aunque sean amistosos. Todos los partidos son importantes con la Selección", sostuvo Benavente en entrevista con el diario As.

El jugador, en esa línea, habló sobre la posibilidad de jugar la Copa América el próximo año. Definitivamente uno de sus objetivos con la 'Bicolor'.

"Sería un torneo muy bonito de jugar. Ya jugué la Copa América Centenario y sé lo que es jugar un torneo así. Siempre es una competición muy apetecible de jugar. Ojalá que se pueda dar la opción de ir y yo creo que todos los jugadores convocados partimos con opciones y depende de cómo se vaya desarrollando la temporada", contó.

Por otro lado, Cristian Benavente dio un alcance de su estado de salud luego de perderse algunos partidos del Nantes. "He tenido ahora unos 10 días de recuperación por unas molestias en el aductor, pero ya me encuentro bien, estoy entrenando con normalidad. Las molestias del tobillo las sigo tratando para que no haya ninguna recaída", indicó.

Por último, el exjugador del Real Madrid Castilla analizó cómo se ha venido desarrollando su adaptación al fútbol galo. "El equipo me ha acogido muy bien. La temporada para el grupo comenzó de manera muy positiva. Mi proceso de adaptación sigue abierto, me estoy adaptando al grupo todavía porque llegué un poquito más tarde", dijo.