Carlo Ancelotti empezó la segunda etapa en Real Madrid por todo lo alto: victoria por 1-4 en la casa de Alavés. A pesar del gran rendimiento mostrado en la primera jornada de LaLiga Santander, el técnico siente que le falta algo más a su equipo para ser imparables. En ese sentido, el DT ha pensado en Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información del periodista Edu Aguirre, el estratega italiano quiere de vuelta al portugués en la ‘Casa blanca’. Es más, el comunicador aseguró en el programa El Chiringuito que el preparador se ha contactado con la representación del crack (Jorge Mendes) y las personas cercanas al actual hombre de Juventus.

“El entrenador que quiere fichar a Cristiano Ronaldo es Carlo Ancelotti. El técnico está insistiendo en la vuelta del portugués al Real Madrid. Ya habló con su entorno, la relación es maravillosa y le quiere de vuelta. La opción está ahí. Por lo tanto, Ancelotti inicia todo, se puede dar o no”, detalló Aguirre en el conocido espacio.

En la misma línea, el presentador indicó que el vestuario del club capitalino “estaría encantado” con el retorno del capitán de la selección portuguesa. De hecho, el luso tiene una gran cantidad de compañeros con los que compartió hace solo unos años, previo a su marcha a Juventus, club con el que todavía tiene contrato hasta mediados del 2022.

Puerta cerrada a Cristiano Ronaldo

Pese al deseo del técnico trasalpino, hace solo unos meses, el presidente Florentino Pérez se encargó de descarta la vuelta de CR7 al Santiago Bernabéu. “Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido”, dijo el titular de los merengues el día que habló sobre la Superliga.

¿Cristiano a la Premier?

Cristiano Ronaldo puede convertirse en el protagonista de un movimiento inesperado a dos semanas de cerrar el mercado de fichajes en Europa. El diario deportivo Corriere dello Sport avanzó en la portada impresa del martes que el delantero busca marcharse de Juventus y tiene como destino el Manchester City.

Cristiano Ronaldo a Manchester City, dicen en Italia. (Foto: Corriere dello Sport)

“CR7 se ofrece al City”, dice el titular del periódico italiano. Enseguida, el medio citado afirmó que el famoso agente del crack, Jorge Mendes, se trasladó hasta Inglaterra para entablar las negociaciones con el conjunto que dirige Pep Guardiola y que tiene una conocida rivalidad con Manchester United, institución que tiene al luso como uno de sus ídolos.

“Mendes negocia la venta de Ronaldo. El agente del portugués voló a Inglaterra: la ‘Juve’ espera la evolución”, agrega la información relacionada con el futuro del atacante de 36 años. En ese sentido, los ‘bianconeros’ están dispuestos a vender a la estrella por 30 millones de euros a falta de un año por terminar el acuerdo que tienen ambas partes.