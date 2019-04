Cristiano Ronaldo fue eliminado de la Champions y Lionel Messi clasifica a semifinales

Síguenos en Facebook

Dos estrellas no pueden brillar en un mismo cielo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no se verán las caras en lo que falta jugarse de la Champions League. Y no es que el sorteo para las semifinales ya se haya hecho, sino que uno fue eliminado y el otro logró clasificar a dicha instancia del máximo torneo de clubes del mundo.

'CR7' no pudo escalar más con su equipo, la Juventus, en la Champions. Los italianos sucumbieron ante el equipo que, desde octavos de final, se ha dedicado a dar golpes: el Ajax de Holanda. 'La Vecchia Signora' perdió 1-2 en Turín y fue eliminada en cuartos de final. Entonces, una de las máximas estrellas del fútbol mundial se quedó sin opciones de alzar 'La Orejona' nuevamente.

Por otro lado, 'La Pulga' Messi dio un paso más en su objetivo por ganar la Champions League por quinta vez desde que se inició profesionalmente en Barcelona. El conjunto catalán venció 3-0 de local al Manchestaer United, cerrando así el pase a semifinales. Cabe recordar que el 'Barza' no gana este campeonato desde la temporada 2014-2015.

La Juventus no pudo igualar el performance de la temporada pasada, en la que llegó a la final. En tanto, el Barcelona no juega una final desde la última vez que ganó, en la temporada 2014-2015. Ahora, al mando de Ernesto Valverde, los 'Culés' se perfilan como favoritos para hacerse con el torneo.