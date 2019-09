​Cristiano Ronaldo: "Soy el número uno en la historia del fútbol"

Síguenos en Facebook

Cristiano Ronaldo se definió como "el número uno en la historia" del fútbol durante la entrevista que le concedió al periodista Piers Morgan de la cadena británica ITV.

Según declaraciones que recogió Infobae, el jugador de la Juventus sostuvo durante la conversación que "no puedo controlar lo que le gusta a la gente, a algunas personas les gusta este jugador o ese jugador. Para mí, (soy) el número uno en la historia. Sé que soy uno de los mejores de la historia del fútbol".

Si bien reconoció que Lionel Messi es un "jugador fantástico", afirmó que anhela seguir ganando Balones de Oro para que de esa manera pueda estar "por encima de él".

"Quiero ganar la mayor cantidad de Balones de Oro de la historia. Me encantaría y creo que lo merezco. Messi es un tipo fantástico y un jugador fantástico, pero creo que después de tener seis, siete u ocho (Balones de Oro), estaré más por encima de él", señaló.

Durante esta misma entrevista, el crack portugués no pudo evitar derramar lágrimas al ver unas imágenes inéditas de su fallecido padre.

"Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde… Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al ciento por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil", indicó.