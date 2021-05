Cristiano Ronaldo meditó la posibilidad de incorporarse al Milan con miras al inicio de la temporada 2017-18, un año antes de marcharse de Real Madrid para firmar por Juventus. Incluso, el delantero dialogó con integrantes de la institución y hasta aceptó perderse la posibilidad de estar en la Champions League, pues en ese entonces solo habían alcanzado un cupo para la Europa League.

La historia que publica el diario Gazzetta dello Sport recoge diversos testimonios de personas que estuvieron involucradas en la conversación. En ese entonces, la entidad italiana estuvo en manos de propietarios chinos, quienes se contactaron con Jorge Mendes, el representante de la estrella portuguesa.

Así, el exdirector general de Milan, Marco Fassone, desveló los detalles. “Es cierto, Yonghong Li quería a Cristiano Ronaldo en el Milan. Lo quería porque creía que tenía una gran fuerza en el mercado chino. El jugador quería dejar el Madrid. Nos vimos en julio de 2017 con Mendes para verificar los costes y la disponibilidad del jugador. El Milán es un club de categoría mundial que le gustaba”, comentó.

Por su lado, Massimiliano Mirabelli, antiguo director deportivo, reconoció que hasta hubo conversación directa con el crack. “CR7 nos dijo: ‘No están en la Champions, vale, pero nunca he ganado la Europa League y también la ganaré’. Estaba convencido. Algunos dicen que es una broma, pero teníamos a Ronaldo cerrado, había una posibilidad de conseguirlo, todo es cierto”, relató.

A pesar de las reuniones entre miembros del Milan con Mendes y Cristiano Ronaldo, la operación no avanzó por razones económicas. “No pusieron el dinero”, agregó Mirabelli, según las palabras que difunde el diario deportivo italiano.

Y hay más, pues el ex directivo del Milan sostuvo que “Fassone me dijo que los números no cuadraban y que teníamos que dejarlo pasar. Primero me dieron un presupuesto y luego otro, esa es la cuestión: me dijeron que teníamos la posibilidad de ficharlo, que el dinero estaba ahí, y luego de la noche a la mañana me dijeron lo contrario”, cerró.

Finalmente, Cristiano Ronaldo se quedó en Real Madrid en la temporada 2017-18 y ganó una nueva ‘Orejona’. Luego, el delantero anunció el deseo de marcharse hasta que cerró con la Juventus. Temporadas más tarde, el luso y el club de Turín pelean por asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones.