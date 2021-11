No hay más vueltas que darle. Si la selección de Portugal no clasifica al Mundial Qatar 2022, Fernando Santos dejará el cargo de entrenador. El profesional de 67 años comunicó que tomará esa decisión en caso el cuadro nacional no logre superar la complicada fase de repechajes programada para marzo del año entrante.

El representativo capitaneado por Cristiano Ronaldo perdió 1-2 en Lisboa contra Serbia y cayó al segundo lugar del grupo. Entonces, el elenco de ‘las quinas’ necesita dos partidos (semifinal y final) para obtener uno de los tres boletos disponibles para Europa. Son un total de 12 combinados en la etapa de repesca que todavía sueñan con la Copa del Mundo.

Luego de la derrota del pasado domingo en el estadio da Luz, el estratega Fernando Santos ha sido uno de los más señalados por la prensa local y los fanáticos. Incluso tras el encuentro, se produjo un tenso cruce entre el seleccionador y un fastidiado Cristiano Ronaldo, que apenas saludó al preparador.

Después de aquel polémico episodio, Santos reveló en una entrevista con la cadena de televisión portuguesa TVI: “Aún no estamos fuera del Mundial de Catar y vamos a estar. Si no llegamos al Mundial, dejo la selección”, prometió.

Fernando Santos, que ganó con Portugal la Eurocopa de 2016 y la Liga de las Naciones de 2019, insistió en que su compromiso con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) pasa por estar en la cita mundialista de Qatar 2022.

También reconoció que el combinado luso no jugó bien en los últimos dos encuentros de la fase de clasificación, aunque se mostró optimista para lograr la presencia en el Mundial. Estas declaraciones se conocen luego de que el pasado 24 de septiembre cumplió su séptimo año al frente del banquillo portugués.

Cristiano Ronaldo sigue creyendo

A través de sus redes sociales, el futbolista del Manchester United dejó un mensaje de aliento para Portugal, pero sobre todo de reflexión por lo que fue el duelo del domingo en Lisboa. El capitán luso no puso excusas a la derrota.

“El fútbol nos ha demostrado una y otra vez que a veces los caminos más tortuosos son los que conducen a los resultados más deseados. El resultado de ayer fue duro, pero no lo suficiente como para hundirnos. Nuestro objetivo de llegar al Mundial 2022 sigue muy vivo y sabemos lo que tenemos que hacer para conseguirlo. No hay excusas. Portugal se dirige a Qatar”, escribió Cristiano en Instagram.