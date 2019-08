Cristiano Ronaldo y la sorpresiva declaración sobre la rivalidad con Messi

Síguenos en Facebook

La competencia por ser el mejor del mundo sigue latente. Cristiano Ronaldo alabó la "sana" rivalidad de Lionel Messi pero también soltó un pensamiento revelador.

"No tengo duda de que Messi ha hecho de mí un jugador mejor y viceversa. Cuando ganó trofeos debe dolerle y es igual para mí cuando él los gana", dijo CR7 en conversación don la cadena TVI de la televisión portuguesa.

El astro portugués elogió al jugador que tantas veces enfrentó en los sorprendentes clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

"Admiro mucho la carrera que él ha tenido hasta ahora y él dijo ya qué había sentido cuando yo abandoné el campeonato español porque es una rivalidad que valoraba", comentó el astro luso.

Preguntado sobre su relación con Messi fuera de los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo subrayó el respeto mutuo entre ambos.

"Tengo una relación profesional excelente con Messi porque hace quince años que compartimos los mismos momentos (...) Nunca he ido a cenar con él pero por qué no en el futuro, no tendría ningún problema en hacerlo", declaró el ex Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son candidatos a ganar el premio a mejor jugador UEFA de la pasada temporada, junto a Virgil Van Dijk. El trofeo será entregado en Mónaco el 29 de agosto, en el sorteo de la fase de grupos de la Champions.