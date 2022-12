La noche de este viernes, en el Estadio Lusail, se produjo uno de los resultados más sorpresivos en lo que va del Mundial Qatar 2022. La selección de Brasil perdió (1-0) ante Camerún cerca del final del partido y encendió una señal de alerta en la ‘Canarinha’ de cara a la ronda de octavos de final. El mensaje de Dani Alves fue claro.

“Este es un llamado de atención, para alertar que no hay rival débil, en cada partido están jugando algo. La lección es que debemos permanecer conectados durante todo el juego. Solo fue un detalle, y nos quedamos con la sensación de que se nos escapó un hermoso día que no jugábamos tanto”, señaló el deportista de 39 años, en entrevista con Globoesporte.

Alves, que capitaneó a la ‘Canarinha’ en su partido número 125, aseguró que nadie te da ventaja en este tipo de competencias. “El fútbol siempre te da lecciones que tienes que aprender muy rápido. Esto es el Mundial, nadie te regala nada. Tienes que conquistar todo en todo momento. La lección de hoy es esta, hay que estar siempre al más alto nivel, buena energía, siempre conectado, con muchas ganas de hacer algo extra”, apuntó.

El jugador que milita en Pumas de México indicó también que no fue el peor escenario para perder. “Afortunadamente clasificamos, lamentablemente para la gente que no ha estado jugando regularmente, tenemos la sensación de que no obtuvimos un resultado positivo. Pero aparte de la buena lección de ese día, perdimos cuando podíamos perder. Ahora ya no tenemos margen para el error”, explicó.

Por último, Dani Alves se refirió a Corea del Sur, rival de Brasil en octavos de final del Mundial, y recordó el partido amistoso disputado en junio pasado, en el que el ‘Scratch’ se impuso por 5-1 en Seúl.

“En el amistoso, los equipos tienen poco que perder. En la Copa del Mundo, no. Hay que tener equilibrio, sobre todo emocional. El margen de error disminuye. Tenemos que prepararnos bien para este partido, será un partido diferente. La Copa siempre es así. Prueba de ello fue hoy. Esperamos que con la lección de hoy seamos conscientes de dónde estamos y qué se necesita para seguir adelante”, sentenció.