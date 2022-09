Pumas la pasa mal en el Clausura 2022, pues marcha en la décima sexta casilla con 14 unidades producto de 2 victorias, ocho derrotas y cuatro empates. Los hinchas se encuentran molestos, pues la dirigencia reforzó al equipo con Dani Alves para esta temporada.

El lateral derecho suma, hasta el momento, cuatro asistencias en 11 encuentros, sin embargo, eso no lo ha salvado de las críticas por un sector de la fanaticada de los ‘Universitarios’. En ese sentido, circulan rumores sobre una posible salida del jugador brasileño a otro club mexicano.

No obstante, el futbolista negó esos trascendidos y declaró su fidelidad por el cuadro auriazul. “En México sólo en Pumas, no lo voy a cambiar por otro, si me voy de aquí no será a otro (equipo en la Liga MX)”, señaló en conferencia de prensa.

En la misma línea, el jugador expresó su compromiso por salir de la mala racha con Pumas. “El que se rodea de fracaso, es fracasado. No es frustrante, pero decepciona un poco que la gente no valore la oportunidad. Es una opinión particular. La gente mira el mundo hacia fuera, y nadie le importa la pobreza. Solo miran la vida de los demás. La energía está metida en el objetivo y yo quiero ganar, estoy obsesionado con ganar. No es conformarme, porque nunca paso tanto tiempo sin ganar. El trabajo arduo está para aquellos que pueden hacer, porque los demás solo opinan”, mencionó.

Por otra parte, Dani Alves también se refirió a los cuestionamientos que ha recibido. “La verdad es que es parte del show y estoy en el palco, en la platea. No puede importarme lo que piensa la gente de mi. Si ha llegado mi final. Todo eso no puede formar parte de mi vida porque al fin y al cabo lo que he conseguido es porque me he concentrado en mi trabajo”, declaró.

“El fútbol es entretenimiento y no lo conozco, uno no puede hablar de lo que no conoce. A partir de ahí es lo que queda, suponer cosas y hablar. El problema hoy es que mucha gente tiene el poder de pensar y hablar lo que quieran, pero se olvidan de que tenemos el poder de escucharlos o no. Hay un mundo que cree, y uno que hace. Yo prefiero en el que ejecuta y el que confía en lo que hace. Confío en mí mismo. Estamos en una jungla y tenemos que ser el león en nuestras junglas”, añadió.