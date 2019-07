01 de Julio del 2019 Periodista de Fox Sports: "Perú es un equipo limitado que llegó por la ventana" a las semifinales (VIDEO) Daniel Avellaneda expresó su temor de que la final de la Copa América sea entre Argentina y Chile, de quien dijo eliminará a la selección peruana

Fotos: AFP / Video: Fox Sports



Daniel Avellaneda, periodista argentino de 'Debate Final' que transmite Fox Sports, expresó su temor de que el combinado albiceleste enfrente a Chile en una hipotética final de la Copa América Brasil 2019.

El comentarista señaló, que en caso Argentina logre eliminar a la Verdeamarelha en las semifinales, está más que seguro que el último partido será con Chile al que ve que "está muy bien" y que "yo creo que van a eliminar a Perú".

"Chile está muy bien. Perú perdía 3-0 (con Uruguay) si no es por el VAR. Es un equipo limitado que llegó por la ventana. Argentina no es gran cosa tampoco, pero Uruguay fue muy superior a Perú. Antes de arriesgarme a perder con los chilenos, que yo creo que van a eliminar a Perú, la verdad es preferible no pasar", indicó Avellaneda.

"No quiero saber más nada con los chilenos. No sé si no nos conviene quedar fuera ahora (ante Brasil). Porque si llega a estar Chile en la final y perdemos… yo no quiero perder más finales con Chile", afirmó.

"Yo no quiero saber nada de enfrentar a los chilenos. Ya estoy podrido de que me 'gasten' los chilenos. Estoy harto de que me 'gasten' los chilenos", agregó el panelista.