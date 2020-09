Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Daniella Rosas había pronosticado un 2020 de grandes retos como surfista profesional. Sin embargo, la pandemia por coronavirus terminó por echar a perder todas sus competencias y pasó a convertirse en su principal escollo.

Ahora, con 18 años, a la gran promesa del surf peruano le toca redoblar esfuerzos para mantenerse a salvo, cuidar a los suyos y seguir entrenando a la espera de que algún día sea posible volver a los torneos. En tiempos de coronavirus, la competencia es interior: hay que estar mucho más fuerte de la cabeza para resistir.

¿Cuánto ha cambiado tu día de entrenamiento con el coronavirus?

No hay cambiado mucho, la verdad. Es casi lo mismo. Me levanto a las 6:30 de la mañana, entreno con mi preparador físico, felizmente he podido armarme un gimnasio y mi coach me manda la rutina por Zoom. Luego voy a surfear con mi entrenador Luis Eduardo, más o menos entre las 9 y 12:30. Luego almuerzo, descanso y a eso de las 4 vuelvo a surfear. Por la noche hago estiramiento y yoga.

¿Cómo es la vida sin competir?

Desde el primer día estoy esperando volver a competir. Es una sensación con la que vivo todos los días, es la razón por la que estoy entrenando tan duro. Me ha costado bastante aceptar que este año no voy a tener competencia. Ha sido chocante porque tenía un proyecto de cómo iba a ser este año. Tenía grandes aspiraciones. Por eso cuando las competencias vuelvan voy a estar súper lista. Para eso estoy entrenando muy fuerte.

¿Cómo te imaginas que será ese día en el que vuelvas a una competencia?

Creo que va a ser un sentimeinto inigualable. Cuando te quitan algo que apasionas, cuando llegue el momento de tenerlo, será de locos. Competir para mí es regresar a mi centro, a lo que soy, es como estar viva. Sentir el mar es una de las cosas más grandes que me ha dado el deporte. Cuando vuelva a hacerlo será uno de los momentos más grandes de mi vida, de todas maneras.

¿Dónde te agarró la cuarentena?

Yo estaba en Australia, pero gracias a Dios pude regresar a tiempo. Era un sábado y mi mamá me llamó diciendo que el lunes empezaba la cuarentena. Cambié mis pasajes al toque. Pasé toda la cuarentena con mi familia, no pasé ningún momento malo o cuando lo pasé, estaba con ellos. No fue tan chocante.

¿Qué crees que estás aprendiendo en esta situación?

Creo que la pandemia nos enseña a todos que debemos ser agradecidos por lo que tenemos. Desde las cosas más simples hasta porque tenemos a nuestra familia viva. Creo que nos hemos dado cuenta de que hay algo más grande, que así seas millonario o no tengas nada, igual te puedes contagiar. Estamos luchando y tratando de sobrevivir, cada día es un día ganado. Cada día es un día vencido en el que seguimos luchando para volver a competir.

Perfil

Daniella Rosas es surfista. Es una de las surfistas peruanas con mayor proyección a nivel mundial. En 2019 logró medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y fue elegida la mejor surfista de hispanoamérica.