El mundo del deporte ha quedado sorprendido con el reciente anuncio de la nadadora argentina Delfina Pignatiello. A sus 22 años, la atleta reveló que se retira de la natación profesional y que a partir de ahora se enfocará en su carrera artística, la cual explotó desde el inicio del aislamiento por la pandemia de la COVID-19.

La propia protagonista hizo el anuncio en su cuenta de Instagram, para pesar de todos sus seguidores. “En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión”, inició la deportista, que tuvo un destacado paso en la disciplina desde las categorías inferiores.

“Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo”, agregó Delfina.

Luego, Pignatiello detalló cuál es el nuevo camino que seguirá: “Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta”.

Finalmente, la nadadora se mostró agradecida con el apoyo que recibió y envió un consejo. “Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: ¡Anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niño (a) que siempre quisieron ser”, finalizó.

Respecto a primeros lugares a lo largo de su carrera, Pignatiello ganó medallas de oro en el Campeonato Mundial Junior 2017 (800 y 1500 metros); otras tres en los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017 (mariposa, 400 y 800 metros libres); y tres preseas doradas más en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en 400; 800 y 1500 metros libres.

Y en el 2019, la nadadora argentina estableció la mejor marca de su carrera y el récord sudamericano en 1500 metros libres: registró 15:51:68 en el Tour Mare Nostrum de 2019. Debido a sus buenos antecedentes y podios (plata y bronce) en otras competencias, la participación de Delfina generó expectativa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No obstante, luego de ser afectada en su preparación por la pandemia del coronavirus, no pudo brillar.