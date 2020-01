Cuando se anunció que Diego Chávez podría retornar a Universitario de Deportes, más de un hincha crema se mostró incrédulo debido a que el lateral derecho, desde que salió del club en el 2016, no pudo destacar en otros equipos debido a diversas situaciones.

Pues bien, el lateral no desaprovechó la nueva oportunidad que le dio la "U" y se entregó por completo a los trabajos de pretemporada donde bajó más de 10 kilos e impresionó al técnico Gregorio Pérez, quien finalmente pidió su contratación, que será por seis meses con opción a extenderse.

Chávez, en diálogo con Ovación, señaló que se encuentra muy motivado y que aprovechará al máximo su estadía en Universitario.

“Cuando firmé el contrato se me vinieron muchas cosas, me encuentro muy contento y muy motivado, han sido tres años desde que salí de la 'U', fueron muy difíciles pero en esta oportunidad que Dios me está dando no voy a fallar. Ahora tengo un pensamiento diferente y hoy me agarra de la mejor manera”, afirmó.

“Me siento bien físicamente, entrené bien, todo eso me sirvió mucho”, agregó.

Acerca de Gregorio Pérez, no dudó en señalar que “siempre me ha hecho saber que quiere contar conmigo y estoy muy agradecido con el ‘profe’, me quedo muy feliz y tengo que retribuirle en la cancha el día que me toque”.

