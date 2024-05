Diego Elías se coronó campeón del Mundial CIB PSA 2023-24 en El Cairo, Egipto, tras una destacada participación en la que derrotó al número uno del mundo en las semifinales y venció en la final a Mostafa Asal.

Elías, quien era el cuarto en el ranking mundial, sorprendió a todos en la final contra el favorito local Asal, a quien superó ampliamente en sets corridos con marcadores de 11-6, 11-5 y un reñido 12-10 en el último encuentro que duró 61 minutos.

Cabe resaltar que anteriormente, el deportista peruano había perdido contra los jugadores egipcios. Sin embargo, en esta competencia, logró imponerse y alcanzó el título más importante de su carrera.

Diego Elías hizo historia en el Squash

Con su victoria, Diego Elías se convirtió en el primer sudamericano en llegar a la final y ganar el Mundial de Squash. Este triunfo no solo marca un antes y un después en su carrera, sino también en la historia del squash en América del Sur.

“Simplemente no puedo creerlo. Ha sido una semana de ensueño desde el principio y estoy muy feliz de tener a todo mi equipo aquí y a toda la gente que me apoya en casa. Va a ser enorme, va a ser enorme en Perú por toda la gente que me ha apoyado todos estos años. Para ser honesto, no sé como me siento ahora, no lo he procesado aún y estoy muy feliz”, expresó el nuevo campeón mundial.

El deportista peruano tuvo que superar a grandes atletas del Squash para coronarse como el nuevo campeón mundial. Diego Elias enfrentó y derrotó a rivales como el qatarí Abdulla Al-Tamimi, al español Iker Pajares, y a los egipcios Youssef Ibrahim, Karim Abdel Gawad (número cinco del mundo), Ali Farag y Mostafa Asal. Cabe destacar que Elías solo perdió un set en todo el torneo, precisamente contra Farag.

La Asociación Profesional de Squash (PSA) felicitó a Elías en sus redes sociales, destacando el logro histórico del “Puma” peruano. Este reconocimiento subraya la importancia de su triunfo a nivel global.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) también felicitó a Diego Elías en su cuenta de X (anteriormente Twitter), resaltando su participación en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD y celebrando su título de campeón del Mundial CIB PSA 2023-24.

