Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, llegó hasta la Casa Rosada para brindarle el último adiós a Diego Maradona con quien forjó una relación de amistad y de respeto que hoy ha manifestado a familia del Diez.

El popular ‘Muñeco’ coincidió en con el presidente de Argentina Alberto Fernández, con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con José Pekerman, ex entrenador de la selección argentina.

Marcelo Gallardo compartió con las hijas de Diego Maradona y antes de retirarse se confundió en un conmovedor abrazo con Claudia Villafañe, que hizo a muchos aficionados recordar el saludo que se dieron Maradona y el DT de los ‘Millonarios’ el año pasado en una tarde primaveral en el ‘Bosque’, cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En esa ocasión ambas figuras se mostraron afecto, se dieron un beso, charlaron un ratito antes del arranque del partido y evidenciaron la buena relación que existía entre ellos. El ‘Muñeco’, en su momento fue el sucesor de Maradona en la Selección Argentina y recibió su apoyo en un momento complicado, un gesto a que siempre reconoció el jugador.

“Fue hace mucho tiempo, yo jugaba en la Selección y era una etapa muy difícil porque fue en la era post Maradona. A mí no me afectaba porque yo jugaba con naturalidad como si lo hiciera en el potrero del barrio. Hasta que un día erré un penal y sentí que esa naturalidad que tenía se transformaba en algo más pesado”, contó Gallardo sobre la vez que falló un penal ante Australia.

Diego Maradona: Marcelo Gallardo se despide de su amigo en la Casa Rosada (Foto: Olé)

“Diego me llamó por teléfono para darme ánimo y me dijo que le diera para adelante, que tenía mucha confianza en mí. Fue algo sorpresivo, él no tenía por qué hacerlo... Por ahí no se acuerda de eso, bah... creo que sí porque tiene mucha memoria. Y siempre recordé esa actitud que tuvo conmigo”, recordó.