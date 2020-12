Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, afirmó este miércoles que su “gran amigo” Diego Maradona, fallecido hace siete días fue “una verdadera leyenda” imposible de comparar. Asimismo, brasileño rechazó las comparaciones con el astro argentino y confesó su amor por “el Pibe de Oro”.

“Muchas personas adoraron compararnos durante toda la vida. Tú fuiste un genio que encantó al mundo. Un mago con la pelota en los pies. Una verdadera leyenda. Pero, sobre todo, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande”, dijo la leyenda de 80 años mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos los unos a los otros y pasáramos a admirarnos más. Por eso, quiero decirte que eres incomparable”, añadió Pelé, quien nunca coincidió con Diego Maradona en los terrenos de juego, pero durante décadas mantuvieron una rivalidad mediática.

En 2010, la leyenda viva del Santos y el Cosmos llegó a afirmar que Maradona “aceptó” en la época el cargo de seleccionador de Argentina porque “necesitaba empleo y dinero”. El exjugador de Boca Juniors, Barcelona y Napoli le respondió entonces con un “que se vuelva al museo”, si bien en los últimos años demostraron admiración y cariño mutuo.

No obstante, Pelé ha querido enterrar definitivamente esa imagen de enfrentamiento con el ‘Pelusa’. “Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y esa forma particular nos enseña que tenemos que amar y decir ‘te amo’ muchas más veces. Tu rápida partida no me dejó decírtelo, entonces apenas lo escribo: ‘Te amo, Diego’”, afirmó.

También le agradeció por todo lo vivido juntos y aseguró, en una alusión parecida a la que ya hizo el día que falleció el ídolo argentino, que “algún día, en el cielo,” jugarán “juntos en el mismo equipo”.

“Y será la primera vez que daré un puñetazo al aire sin celebrar un gol, sino más bien, para darte un abrazo más”, concluyó.

Maradona falleció el miércoles de la semana pasada a los 60 años a consecuencia de un paro cardíaco que sufrió en una residencia de la localidad bonaerense de Tigre, en la que se recuperaba de una operación reciente a la que había sido sometido por un hematoma subdural.

Fuente: EFE