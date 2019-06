Diego Maradona quiere dirigir al Manchester United y tiene la receta

Síguenos en Facebook

Diego Armando Maradona está por firmar un contrato de dos años con el Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división de México. Pero esto no le impide al exfutbolista argentino aspirar a una oportunidad en Europa.

La revista inglesa Four Four Two publicó una entrevista al campeón del Mundial 1986 con la selección argentina, y subió una parte de ella a su sitio web. Maradona contó sobre el fútbol inglés y en especial sobre el Manchester United.

"El Manchester United supo ser mi equipo inglés favorito durante tanto tiempo. Tantos grandes jugadores y un gran equipo bajo Alex Ferguson. Pero ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no se debe cambiar así, pero es por Kun (Agüero). Hablamos mucho y él juega en un muy buen equipo", confesó.

Al consultarle si quisiera dirigir en la Premier League, esta fue su respuesta: "Si el Manchester (United) necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado". "Sé que venden muchas camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos. Puedo hacer eso por ellos", agregó.

El club inglés, que se encuentra bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer, quedó sexto en la tabla de posiciones y no logró clasificar a la próxima Champions League. Al parecer, Maradona puede que tenga la fórmula para que "Los Diabos Rojos" vuelvan a campeonar.

"Del United me gustaba Ander Herrera. ¿Paul Pogba? No trabaja lo suficientemente duro", comentó por el futbolista francés,máxima estrella de equipo, que podría irse al Real Madrid.