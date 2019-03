DT de El Salvador tras vencer 2-0 a Perú: "Jugamos con 9 suplentes"

Síguenos en Facebook

El director técnico de la selección de El Salvador, Carlos de los Cobos, luego de derrotar a la selección peruana por 2-0, dio detalles de la conformación del equipo que mandó a la cancha contra Perú y afirmó que la mayoría era suplente.

"La realidad es que iniciamos con un equipo alternativo, solamente dos jugadores de los que participaron con Jamaica, que podemos decir que era el cuadro titular, solamente el portero Henry Hernández y el defensa central Roberto Dormínguez", dijo el estratega.

Asimismo, aprovechó para pronunciarse sobre sus declaraciones días previos al encuentro con la 'Blanquirroja'.

"Creo que hubo un malentendido, hace tres días jugamos un partido fundamental para poder clasificar a Copa Oro y se combinaran un par de resultados. Quizá no tuve el cuidado de usar los términos adecuados y dije que lo que más me importaba era el partido ante Jamaica y lo de Perú no era tan importante para mí, por lo que significaba el otro partido", aclaró el entrenador del combinado centroamericano.