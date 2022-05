Benevento sigue firme en busca del ascenso a la Serie A de Italia y este martes venció por 1-0 a Pisa, en la ida de semifinales de los playoffs. El artífice del gol fue Gianluca Lapadula y el entrenador no dudó en referirse al delantero en conferencia de prensa, recordando todo lo vivido a lo largo de la temporada.

“Estamos contentos, porque ganar siempre es bueno. Hemos sacado un resultado muy importante, pero ahora hay que recuperar energía física y mental de cara a la vuelta. Estoy contento porque ganar era vital”, fueron las primeras palabras del técnico ante los medios de comunicación.

De la misma forma, el estratega explicó la razón de reemplazar al ‘Bambino’ (89′), resaltando que no planeaba hacerlo. “No quería cambiar a Lapadula antes de su gol. Quería poner a Gabriele Moncini en lugar de Giacomo Calò y mover a Andrés Tello atrás, y luego poner a Moncini adelante”, manifestó Caserta.

“Después, con la ventaja, decidí cambiar a Gianluca. Ganar es bueno, aunque también tenemos que pensar en la vuelta. En este partido, no debíamos pensar que un empate era suficiente”, agregó el DT de Benevento.

Finalmente, Fabio Caserta dio detalles de lo vivido con el ítalo-peruano tras el gol que anotó frente a Pisa. “Nos abrazamos así (con Lapadula) porque con todo lo dicho, no fueron buenos momentos, y es una demostración de que no hay nada entre nosotros. En mi opinión, se había equivocado en enero al expresar de esa manera su deseo de irse por motivos personales”, aseveró el entrenador.

“Se equivocó, luego discutió, habló con el club, y todo esto, de volver a las filas pero no poder contar con él, no fue un factor positivo ni para mí ni para el club ni para el propio jugador. Ahora, sin embargo, tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el presente, no en el pasado: hemos dado un paso más y no quiero parar”, sentenció técnico de Benevento.