Edinson Cavani, nuevo refuerzo de Manchester United, ha reconocido que el choque que tuvo con Lionel Messi, durante el amistoso entre Argentina y Uruguay del 2019, fue muy encendido. El charrúa contó que se dijeron frases de grueso calibre dentro de la cancha y esto generó la ira del capitán de la selección albiceleste.

El goleador uruguayo afirmó que su reaccionó se debió a una frase de Messi. “Yo soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen. Son cosas que pasan dentro de la cancha. A veces las palabras duelen, entonces a veces me molestan esas cosas y me enojo por esa situación. Fue un cruce de palabras, pero el fútbol sigue, las cosas siguen y se termina ahí”, contó Edinson Cavani para la cadena ESPN.

El nuevo delantero de los ‘Diablos Rojos’ no dio los pormenores de las frases que se dijeron, pero asumió eludió su responsabilidad. “Son cosas que quedan en el campo. Yo también tengo mi equivocación, pues nos las dijimos los dos. No solo Messi me gritó cosas. Yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, pero termina ahí”, señaló.

Pocas veces se le ha visto a Lionel Messi tan caliente como en ese cruce con Edinson Cavani, quien en todo m omento parecía no tomar en serio la actitud del argentino quien lo retaba a pelear. “¡Cuando quieras!”, le decía ‘Leo’ al uruguayo cuando lo tenía cerca y tuvo que ser contenido por Diego Godín. Luego le daría las quejas a su amigo, Luis Suárez.