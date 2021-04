Eduardo Flores: “Queremos que la industria del deporte se fortalezca”

Hasta hace unos años hablar de marketing deportivo en el Perú era casi una ciencia. Eduardo Flores fue uno de los pioneros en esta disciplina y actualmente lidera con éxito el crecimiento del sector. Es en ese tránsito que nace la Asociación Peruana de Marketing Deportivo, que tiene como socios fundadores a los mejores profesionales en este rubro, y abre sus puertas en un momento crítico para la industria, dispuesta a colaborar en su desarrollo.

¿Cómo nace la Asociación de Marketing Deportivo?

Arrancamos en agosto del 2020, y nos ha costado mucho esfuerzo. Todos son muy buenos profesionales, personas que están en la industria desde hace muchos años. Tenemos muchos elementos y hay muy buena aceptación de parte del público. Lo que queremos es que la industria se fortalezca y que federaciones, clubes, deportistas, todos, aprendan a trabajar unidos.

¿Qué objetivos tienes como presidente de la Asociación?

Primero, necesito y quiero que esto sea autosostenible. Lo vamos a lograr con eventos, investigaciones y las membresías de los asociados. También vamos a reconocer lo mejor de nuestra industria. Vamos a tener unos Premios Nacionales de Marketing Deportivo para conmemorar a los mejores deportistas, marcas, clubes, federaciones. Asimismo, de mi parte el compromiso, las ganas, la motivación para que esto salga adelante.

¿Hay algún evento programado para este año?

Para mayo vamos a llevar a cabo un conversatorio internacional, un evento relacionado al trabajo de las marcas en el mundo del deporte. Vamos a invitar a especialistas de la región, así como también a deportistas y clubes. Es muy importante que los jóvenes valores vean estos temas.

¿El grupo irá creciendo?

En mayo también va a haber la oportunidad de que ingresen nuevos asociados. Para ello, tendremos dos categorías, senior que son personas que ya trabajan en la industria, y junior que es para aquellos chicos que están estudiando en la universidad carreras como administración, marketing, periodismo y quieren estar ligados al deporte.

¿Qué debilidades han observado en el mercado peruano?

No existe una visión a largo plazo. Hasta hace unos años he podido cerrar contratos con grandes marcas por un periodo de 1-2 años. Pero ya en el 2020 o desde finales del 2019 las empresas comenzaron a buscar imágenes solo por campaña. Es muy difícil, salvo que seas Jefferson Farfan, firmar por periodos largos.

¿El marketing deportivo en la región?

Ya me han escrito de la Asociación de Argentina, en Uruguay también han formado su Asociación, y eso es magnífico. Lo que queremos es ayudar a que la región crezca, que no solo se hable de Perú, Argentina, Uruguay, sino que mañana también pueda haber una en Chile, Colombia, Venezuela. Para mí eso no tiene precio. Estoy contento con el apoyo de mi junta directiva.

¿Crees que en algún momento se dejará de mirar a Europa?

Me encantaría. Pero eso pasa porque no sale lo nuestro, porque no tenemos una vitrina donde aparecer y eso pasa porque los medios prefieren hablar del Real Madrid, Barcelona y se olvidan de resaltar las buenas acciones de los equipos locales. Y no solo hablo de fútbol, también hay otras Federaciones que se esfuerzan para generar contenido, pero nadie los ve.

¿Beneficia el retorno de Jefferson Farfán al fútbol peruano?

No sé que tanto al fútbol peruano, pero Alianza Lima sí, eso no me cabe ninguna duda. Ahora las marcas al saber que pueden trabajar con la imagen de Jefferson se emocionan. Es una bonita oportunidad, interesante, atractiva. Pasó lo mismo con Vargas en la U, cuando el único favorecido fue el club.

¿Qué pasa cuando cometen un acto de indisciplina?

Yo creo que los clubes tienen que reaccionar rápido porque a ninguna marca le gusta que sus deportistas aparezcan en otras páginas que no sean deportivas. Muchos equipos prefieren el silencio y esperan que pase, pero yo creo que se debe hacer un video, un comunicado de prensa, algo más formal. Hace un tiempo Dybala salió en unas fotos en un restaurante, y al día siguiente, 9 am, ya estaba pidiendo disculpas y se comprometió a no tener ningún escándalo porque sabía bien el difícil momento que se encontraba.

