Edwin Oviedo: Partido amistoso ante Alemania no tiene que ver con despedida de Pizarro (VIDEO)

La voceada despedida de Claudio Pizarro con la selección peruana fue desmentida por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo. El amistoso con Alemania, el país donde el 'Bombardero' hizo historia, no será oportunidad para homenajearlo.

Este encuentro se jugará en setiembre, luego del Mundial de Rusia, y servirá para que los miembros de la 'Blanquirroja' puedan tener continuidad y experiencia internacional con el actual campeón del mundo.

"El partido amistoso con Alemania es estrictamente para que nuestra selección y sus jugadores mundialistas puedan tener esa experiencia. Es como parte de la preparación, de la gira que seguramente vamos a empezar a hacer con Alemania y con otras selecciones importantes, pero es estrictamente de preparación para nuestra selección. No tiene que ver nada con otro tema", dijo Oviedo en relación a la supuesta despedida de Pizarro.

En busca de otro europeo

El presidente de la FPF también reveló que están en conversaciones con otras selecciones europeas para jugar un amistoso en la fecha FIFA de setiembre. La reciente clasificación al Mundial, asegura, posiciona a Perú de manera favorable para buscar mejores rivales.

"En la posición que estamos nosotros, en el puesto once [del ránking mundial de la FIFA], nos ayuda muchísimo a que nos escuchen otras selecciones y estamos conversando. No puedo adelantar porque no tenemos nada concreto aún. Estamos buscando que sean dos partidos en Europa en esa fecha FIFA", detalló.