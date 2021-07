Desde la incontrastable ciudad de Huancayo, Efraín Sotacuro, realiza sus entrenamientos con disciplina, dedicación y la filosofía de vida que lo caracteriza. De muy joven perdió los dos brazos en un accidente; sin embargo, lo que parecía un ocaso en su vida se convirtió en un motivo para cumplir sus sueños y cosechar triunfos que han dejado en lo más alto el nombre del país. Hoy es la mejor carta de Perú en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

MIRA AQUÍ: Familia chimbotana viajó en casa rodante a Brasil para alentar a la selección peruana

¿Cómo se da tu clasificación a Tokio 2020?

En la maratón de Málaga, en el 2019, logré superar la marca mínima para clasificar a los Juegos Paralímpicos. Tenía la marca, pero faltaba la ratificación del Comité Paralímpico Internacional, la cual felizmente se dio en el último día de plazo para invitar a los atletas que logran superar las marcas mínimas.

También se tomó en cuenta otros logros de tu carrera...

Sí, como los campeonatos mundiales en los que participé, los Juegos Parapanamericanos y el ranking mundial donde estoy en el Top 5. Por todo eso es mi invitación a Tokio. Estoy muy motivado y feliz no solo yo, sino también mi equipo, mi familia y todo el Perú.

En Río 2016 quedaste cuarto, ¿ahora irás por la medalla?

Ahí vamos, el objetivo es pelear por una medalla. Sé que no será fácil, pero con trabajo, dedicación y disciplina se va a poder y estamos trabajando para ello. Hay buenos maratonistas de mi categoría (T46) que son de Australia, China, España, Marruecos y otros países, pero tengo que confiar en mí, en uno mismo y en la preparación. Con eso voy a ir a enfrentarlos. Va a estar reñida, pero vamos a dar lucha.

¿Alguna vez renegaste con Dios por lo que te pasó?

Sí, le preguntaba ¿por qué a mí?, ¿qué hice para merecer eso? Esa descarga eléctrica cuando tenía 17 años. No ha sido fácil salir adelante, pero mi gran motivo y fuerza para poder levantarme fue mi familia. También, cuando pasó el tiempo entendí que esa era su voluntad, que tenía que enfrentar la situación y salir adelante. Sé que Dios me va a guiar y nunca me abandonará. Para ello uno siempre debe ser humilde y buena persona, eso es lo más importante.

¿Cómo te enganchaste con el fondismo?

De joven practicaba fútbol, pero nunca me había nacido la idea de participar en una maratón. Cinco años después de mi accidente viajé a Lima para sacar mi carnet de discapacidad en la Conadis y ahí es donde me invitan a participar y yo acepto la propuesta. Tenía solo una semana para prepararme y me iba al parque a dar vueltas. Y cuando llegó el día de la carrera, desde ahí cambió mi vida. Ahora es diferente y disfruto de este deporte que me ha cambiado la manera de soñar, de pensar en grande y me ha ayudado a salir adelante.

¿Qué se viene tras Tokio 2020?

No sé qué competencias vendrán, pero me gustaría estar en dos Paralímpicos más, ese es mi gran sueño.

Perfil

Efraín Sotacuro es fondista profesional. Tiene 30 años y comparte sus actividades deportivas con la universidad.

Este año culmina la carrera de administración y marketing en la Universidad Continental.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: Síntomas de la variante Delta presente en Lima y Arequipa