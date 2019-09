El conmovedor llanto de un ciclista tras sufrir percance en plena competencia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Germán Darío Gómez, un ciclista colombiano de 18 años, conmovió a más de uno por un video que se viralizó y en el que se le observa llorando de impotencia al no poder seguir en competencia al sufrir un percance con su bicicleta.

Resulta que el deportista, mientras participaba en el Mundial de Ciclismo en la prueba Sub 23 que se desarrolla en Yorkshire, tuvo problemas con la rueda trasera de su vehículo por lo que tuvo que ponerse a un lado de la carretera a la espera de ayuda.

Fue entonces que las cámaras de la BBC registraron el llanto del joven ciclista quien no pudo evitar derramar lágrimas al saber que no conseguiría un buen resultado.

"Fue un día un poco complicado con lo que me pasó. Saliendo de una curva en un descenso, mi tubular se sale de la rueda. Es un percance que le puede pasar al cualquiera. El lote se cortó, se me daña la bicicleta, espero el coche neutral. Este no llega y esperé a la caravana. Me tocó esperar el coche de la Federación, estaba atrás por sorteo (se decide el día anterior en el congreso técnico). No se pudo hacer nada para soluciona el averío antes. La adrenalina estaba al máximo, traté de dar todo de mí para descontar al lote principal. El esfuerzo que hice fue duro, traté de hacer lo mejor para representar al país", contó el colombiano.

Si bien pudo completar la prueba, terminó en un puesto muy alejado de los punteros.

"Quiero agradecer a todos los que nos apoyan y los que hacen fuerza para que me vaya bien. El dolor era tanto que me hacía pensar en no continuar, pero pensaba en ellos y salí adelante. Menos mal logré terminar la prueba. También le doy las gracias la cuerpo técnico y a la Federación Colombia de Ciclismo. Estamos con las mejores condiciones", agregó.