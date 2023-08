El Torneo Clausura no tiene nada definido y un inesperado protagonista se metió en la disputa por la punta: ADT. Los tarmeños han sabido explotar su poderío en casa y vienen sumando puntos de visita, motivos por los cuales se encuentran a un paso de la anhelada cima. Entre los hombres destacados del “Vendaval celeste” está Emilio Saba, volante que se transformó en lateral y que confía en dar pelea en las jornadas restantes.

Es tu primera temporada en ADT, ¿qué tal la adaptación?

Al comienzo, me costó, porque vengo de Lima, que es una ciudad grande y con movimiento, y ahora estoy en un lugar más pequeño. Sin embargo, me adapté rápido, igual a la altura.

Tu irregularidad en los meses anteriores, ¿fue algo físico o decisión técnica?

Jugué 11 partidos, pero cuando no estuve fue por la determinación del profesor.

¿Qué es lo que más te gusta de tu puesto? ¿La marca o el ataque?

Siempre he sido atacante, he tenido más años como volante o extremo derecho. Incluso, me desempeñé como delantero. En este momento, mi puesto también tiene cuestiones de ataque, aunque me gusta marcar, que me encaren, enfrentar el uno contra uno y sentir que no me pueden pasar.

Por otro lado, después de los altibajos en el Apertura, el equipo marcha en la zona alta. ¿Qué crees cambió o les faltaba?

En el primer semestre, tal vez no tuvimos esa continuidad de resultados como los que tenemos en el presente. Nos falta mucho en el Torneo Clausura, pero es algo que veníamos buscando y trataremos de mantenernos con resultados positivos. El cambio fue que el plantel se unió, supo cómo apretarse en los momentos difíciles y entrenar el doble para encontrar esta buena racha.

Actualmente, tienen un cupo a la Copa Sudamericana. ¿Tenían ese objetivo de clasificar a un certamen de Conmebol?

Sí, nuestra meta es clasificar a un torneo internacional, ya sea la Sudamericana o Libertadores. Y por cómo estamos en la tabla en este instante, queremos pelear por ser ganadores del Clausura.

En ese sentido, en casa, vencieron a Alianza Lima y Universitario, además empataron con Sporting Cristal, también en el Gallardo. ¿Qué análisis te queda?

Justamente, Alianza ganó el Apertura, Universitario ahora mismo es el más regular y Cristal es de los mejores clubes del país. Sin duda, fue una gran medida y es un termómetro para nosotros. También nos ayuda en la autoestima y la confianza.

Y al margen de lo que puedan sumar de local, de visita ya ganaron dos partidos (solo habían celebrado en uno en el Apertura). ¿Crees que esa es la clave para obtener la clasificación?

Ganar partidos fuera de casa es fundamental para asegurar la clasificación. Y si no se puede triunfar, que no se pierda. Es un campeonato que está tan apretado y no es suficiente con las victorias de local.

Finalmente, hace unos meses hubo noticias de que el técnico Franco Navarro iba a dejar el cargo. ¿Cómo tomaron eso? ¿Qué tal es la relación con los dirigentes?

El profesor Franco nunca nos comunicó nada. Sigue con nosotros y vamos bien. Tenemos una buena relación con el entrenador y los dirigentes. Por ese lado, no existe ningún problema.