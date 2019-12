Puno: Hinchas despiden a su jugador Juan Pablo Vergara en Juliaca

Síguenos en Facebook

Hinchas de Binacional de Puno despiden al futbolista Juan Pablo Vergara, quien falleció ayer en horas de la noche luego de un accidente automovilístico.

El club abrió las puertas del estadio Guillermo Briceño Rosamedina para el ingreso de hinchas y la posterior despedida del jugador.

En su cuenta de twiiter, el periodista Jorge Solari publicó una imagen en la que se puede ver una camiseta enorme de Juan Pablo Vergara.

A raíz de su partida repentina, Solari contó una anécdota con él a pocos días de su muerte.

"La semana pasada, antes de dejar Juliaca, llame a Juan Pablo Vergara y le pedí hacer una nota, me dió el número de Rodriguez y Tello por que él vivía en Puno, pero a la hora me llamó y me dijo “chato yo voy por qué Aldahir es un dormilón y te va a fallar” pasaron las dos cosas...‬ ‪Aldahir no llegó y el viajó de Puno a Juliaca para ayudarme con la entrevista, Tello si apareció y luego de la nota nos tomamos esta foto... siempre risueño me dijo al final: “mi hermano, yo sé que te gustan las apuestas, métele a Binacional, te vamos a hacer ganar, es mi primera final y voy a ir con todo” luego quedamos en un cebiche en Lima después de la final. Un tipazo, siempre dispuesto al diálogo y con muy buena onda, hoy su chispa está arriba y desde allí cuidará de su familia. Descansa en paz “Pioxi” y gracias por la ayuda de siempre", contó.

Noticia en desarrollo...