EN VIVO Tottenham vs Liverpool: ​A las 2 p.m. disputarán la final de la Champions League

Que pase el rey de Europa. Tottenham Hotspur y Liverpool se enfrentan esta tarde (2:00 p.m. hora peruana) en la esperada final de la Europa Champions League.

El Wanda Metropolitano de Madrid será el escenario para que los clubes ingleses se batan a duelo para quedarse con el título del campeonato más importante del continente.

Clasificación agónica

Ambos planteles sufrieron para llegar a la recta final de la Liga de Campeones.

Tottenham logró remontarle el partido al Ajax. Perdió en la ida por 0-1, pero en la vuelta el triplete de Lucas Moura inclinó la balanza a su favor y los metió en la final.

Por su lado, Liverpool logró la hazaña y eliminó a Barcelona, favorito para levantar la copa de la mano de Lionel Messi.

Los “reds” cayeron por 3-0 en la ida, con el argentino como protagonista y anotando un doblete. Pero en el compromiso de vuelta, Liverpool se hizo fuerte en Inglaterra y con un contundente 4-0 estampó su nombre en la esperada cita.

Este choque tendrá como protagonistas a dos clubes con actitud y plantel para revertir un marcador en contra y poner a disfrutar a todos los amantes del fútbol. Una final donde los favoritos no existen y donde todo puede suceder.

Klopp ante Pochettino

Pocos hubieran apostado porque el Liverpool repitiese la hazaña de alcanzar la final. Lo del alemán Jürgen Klopp es un milagro cuya explicación es plausible que esté fuera de este mundo.

El técnico del Liverpool acomete en Madrid un nuevo intento por conquistar la Liga de Campeones, una competición que se le resiste siempre en el tramo final, aunque no por eso considera que su carrera esté marcada por la mala suerte.

“Mala suerte no he tenido en mi carrera, aunque es verdad que ha habido algún problema. Mi esposa me pregunta cuál es el último partido de la temporada y desde el 2012, excepto en el 2017, he llegado a finales. A veces con suerte y otras veces no. Seguramente haya batido el récord de las semifinales en los últimos años. Soy un ser humano normal”, dijo Klopp, quien perdió la final de la Champions como DT del Borussia Dortmund, ante el Bayern Múnich, en la temporada 2012-2013, y la del año pasado (con Liverpool), contra el Real Madrid en Kiev.

Además, también con el Liverpool, perdió la final de la Liga de Europa frente al Sevilla, hace dos cursos.

Del otro lado, el entrenador del Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, dijo que su equipo tiene que “disfrutar” para “escribir la historia” si gana el que podría ser el título de la máxima competición continental para el conjunto londinense.

“Tenemos que disfrutar porque queremos escribir historia en el fútbol y mañana sabemos que hay que ganar para hacerlo. Todo fue increíble, hemos disfrutado el camino, creo que la atmósfera ha sido genial, una concentración tremenda. Me siento muy orgulloso, porque ellos (los jugadores) fueron tremendamente abiertos a trabajar y a aceptar todas nuestras propuestas, y creo que estamos listos”, explicó el entrenador argentino en la previa.

Finalmente, el delantero Harry Kane nuevamente se encuentra entre los jugadores convocados del Tottenham, pese a estar lesionado. La incertidumbre se mantiene respecto a si Pochettino le dará unos minutos o Kane esperará en el banco de suplentes.