​Técnico del Barcelona: "Cuando ganan 4-0 no hay que poner excusas"

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, lamentó la goleada sufrida ante Liverpool en Anfield y la consiguiente eliminación de la Champions League.

Indicó que su equipo no puede poner excusas, pues el 4-0 refleja la superioridad de Liverpool en el terreno de juego.

"Cuando ganan 4-0 no hay que poner excusas. Han sido mejores", afirmó en Movistar Plus.

"Estamos todavía en ese momento que queremos explicarnos todo. Han empezado con mucha agresividad, muy arriba, lo que esperábamos. No han hecho el primer gol en esa jugada. El primer tiempo hemos tenido algunas opciones para marcar, también en el segundo. El segundo gol nos ha hecho año", agregó.

Asimismo, indicó que "el tercero ha venido seguido. Han estado bien, agresivos. Las posibilidades que teníamos para el gol que buscábamos no las hemos encontrado".

Mientras que en rueda de prensa, consultado sobre el cuarto gol de los 'Reds', que llegó tras una distracción de los jugadores del Barcelona al momento de ejecutarse un tiro de esquina, sostuvo que "cuando he mirado el balón ya estaba entrando. Estábamos muy concentrados para las jugadas de estrategia y mira. Ha sido una jugada sorprendente que no he visto".

Por último, afirmó que después de la eliminación de la Champions, solo toca pasar "unos días horribles".

"Cuando tienes un batacazo de este calibre, tenemos que pasar unos cuantos días horribles, como toda nuestra gente, porque es así. Hay que pasar esa penitencia y con el tiempo que nos queda, volver a rehacernos y acabar la temporada ganando otro título. Ahora mismo estamos tocados", señaló.