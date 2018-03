Español nacionalizado peruano: "¡Vamos Perú, el Mundial es nuestro!" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Español de nacimiento y peruano de corazón. El ciudadano europeo Carlos Galeote García no dudó en expresar su amor por nuestro país, al exclamar "¡Vamos, Perú, el Mundial es nuestro! ¡Arriba, Perú!", en una ceremonia en Migraciones, donde se le entregó su título de nacionalidad junto a 19 nuevos peruanos más.

El español, quien obtuvo la nacionalidad peruana por matrimonio, dedicó estas sentidas palabras hacia nuestro país: "Tengo mucho que agradecer al Perú, un país que en momentos duros me dio trabajo, una familia y, por su puesto, a lo largo del tiempo, grandes amigos. Me quedo con su selva, con su costa, con sus montañas; me quedo con su historia, gran historia; me quedo con su gente buena”.

Asimismo, Galeote García, el flamante peruano, confesó que si Perú y España llegasen a enfrentarse en el Mundial Rusia 2018, alentaría la 'Bicolor', debido a toda la expectativa producida en los últimos meses en nuestro país tras la obtención de la clasificación a la copa del mundo.