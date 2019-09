Christian Cueva fue filmado peleándose en Brasil (VIDEO)

Christian Cueva fue grabado peleándose en un centro de diversión nocturno de Brasil y que según el periodista Fabiano Farah sería por recibir unas fuertes críticas por su presente en Santos de Sao Paulo.

El presente del volante peruano en Santos de Brasil no es bueno. Apenas ha jugado un partido en los últimos cuatro meses y las críticas hacia su persona no se hacen esperar de parte de los hinchas del Santos.

"Cueva, eres una vergüenza. ¿Pelear de noche? ¡Hey! Tu tienes que pelear en el campo. Costaste 26 millones de reales (6 millones de dólares), ¡26 millones! ¿Y no puedes aguantar críticas en una noche? ¿Quieres romperla? Juega al fútbol, mi hijo. Si estuvieses jugando, estarías tomándote selfies y no sufriendo críticas", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Según información del diario El Bocón en su portal, "el video fue grabado en la noche del viernes 27 de setiembre en las afueras del Bar Moby Dick de la localidad de Boqueirao, Santos, Brasil y fue justamente el mencionado periodista quien viralizó la 'bronca' que protagonizó el volante de la selección peruana".

Cueva...toma vergonha na cara! Brigar na noite? Oi? Voc tem é que brigar no campo! Voc custou 26 milhes de reais...26 mi...e no aguenta criticas na noite? Quer partir pra porrada? Joga bola...meu filho! Se tivesse jogando estaria tirando selfie e no sofrendo criticas! pic.twitter.com/B4QsYL2WvB

— Fabiano Farah (@fabianofarah) September 28, 2019