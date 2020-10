Ousmane Dembélé será pieza de recambio para Ronald Koeman en el Barcelona. Esa es una de las tantas conclusiones que ha dejado el inicio de una nueva etapa del cuadro catalán. Hasta ahora, el atacante galo estuvo más veces en el banquillo.

En la reciente rueda de prensa en Barcelona, previo al duelo ante el Sevilla, Koeman corroboró ello, con una contundente declaración. “Tenemos mucha competencia arriba, tenemos mucha calidad. Puede jugar por ambas bandas. Tenemos muchos jugadores. Ansu está por delante de Dembélé”, confesó el estratega.

“Si un jugador está descontento, que me hable. Yo quiero futbolistas contentos. Si un jugador no quiere estar aquí, que me lo diga. Él no me ha dicho nada. Voy a contar con él y nada más”, añadió el director técnico, cuando se le consultó por Ousmane Dembélé, quien ha sufrido un sinfín de lesiones en su paso por el club azulgrana.

En los últimos días, Mundo Deportivo dio a conocer que Manchester United está interesado en incorporar a Ousmane Dembélé, pero por ahora no hay pronunciamiento oficial del club inglés. “Tema de mercado, depende del jugador. No he hablado con él sobre su futuro”, indicó Koeman.

Dos victorias ante Elche y Celta de Vigo han ilusionado a los hinchas del cuadro ‘Culé', en el inicio de LaLiga Santander. El próximo desafío del Barcelona será Sevilla, este domingo 4 de octubre, en el Camp Nou. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana), con transmisión de DirecTV.