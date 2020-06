Martin Braithwaite cumplió uno de sus grandes sueños al firmar con el Barcelona. El danés llegaría como reemplazo de Luis Suárez, quien entró a salas de operaciones por una dolencia en la rodilla derecha. Negociaron con él y con su agente sin hacer muchas luces. El jugador tenía claro que el traspaso se debía hacerse en exclusiva reserva.

El atacante, que llegó a LaLiga Santander procedente del Middlesbrough de la Premier League, juega su segunda temporada en España. Con el Leganés jugó un total de 43 partidos y anotó 10 goles en LaLiga, por lo que el FC Barcelona lo eligió como reemplazante del lesionado ‘Lucho’, quien quedaría fuera por al menos tres meses.

Martin Braithwaite supo del interés del Barcelona y prefirió guardar la sorpresa a su esposa hasta que se confirme la noticia de su traspaso. Lo que no sabía era que se metería en problemas. “Recibía muchas llamadas pero no le conté nada a nadie, ni a mi mujer. Ella empezó a sospechar algo porque siempre salía de casa, con el frío que hacía Madrid, para hablar y atender las llamadas. Creía que tenía una amante”, reporta el diario Marca de España.

Después de hacerse oficial que Martin Braithwaite ya era jugador del Barcelona, el delantero se confesó ante su esposa. “‘Tengo que decirte algo’, le dije, y ella me dijo: ‘Sé lo que vas a decir’. Me decepcionó no poder obtener esa reacción de sorpresa, pero ella estaba muy feliz y entendió por qué no se lo conté en su momento”, reveló.

El atacante danés apenas pudo jugar tres partidos con el FC Barcelona en LaLiga Santander. Debutó en en la goleada 5-0 sobre el Eibar, en la que participó con una asistencia a Messi. Después, jugó los últimos 22 minutos en la derrota (2-0) contra el Real Madrid en el Bernabéu. En su último encuentro liguero salió como titular en la victoria 1-0 sobre la Real Sociedad.