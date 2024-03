Las quejas sobre las decisiones arbitrales en el fútbol peruano han alcanzado un nuevo nivel luego de las impactantes revelaciones del exárbitro FIFA, Fernando Chapell.

En una entrevista en el programa ‘Pase a las redes’ de Latina, Chapell, quien fue de los árbitros más destacados en los años 90, no solo confirmó la existencia de arreglos de partidos en el fútbol nacional, sino que también afirmó poseer pruebas contundentes al respecto.

“ Es cierto. Tengo seis audios y videos de árbitros ‘arreglando’ partidos. Otros ya están cansados de eso y lo quieren hacer público ”, reveló el exárbitro peruano para Latina.

“ Esos jueces deberían estar en la cárcel por rateros. (...) Lo sabe la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la gente de ahí lo sabe, tienen los nombres. La comisión anterior sacó a cinco personas y todos volvieron. (...) En el país, la gente que no camina correctamente son los que tienen mayor beneficio, y los que luchan y son transparentes, los dejan de lado. Yo no tengo miedo a decir nada ”, agregó.

Además de denunciar los arreglos de partidos, Chapell también apuntó directamente a algunos árbitros que habrían estado involucrados en estas prácticas.

“ Esto no es nuevo, hay tarifas en partidos de Copa Perú y fútbol profesional. ¿No te acuerdas de Miguel Santivañez? ¿De dónde sacan departamento nuevo, casa nueva? La gente lo sabe, la Federación lo sabe. Tiene los nombres. La comisión anterior sacó a cinco personas, todas volvieron ”, sentenció.

“Ese (Ramón) Blanco, hermano. No se llevó el Estadio Nacional porque era de cemento. Ahora está en el fútbol playa para enterrar la plata”, continuó el recordado exárbitro peruano

Chapell denuncia mafia en la Conar

Fernando Chapell también señaló a funcionarios de la Conar, la (Comisión Nacional de Arbitraje), señalándolos como presuntos responsables de no permitir que nuevo valores se desarrollen.

“Hay corrupción en la Conar. Hay un grupo de gente que no se da cuenta de que lo que está haciendo perjudica al país, pero no les interesa, lo único que quieren es meterse el dinero al bolsillo y tienen sus satélites para que los cuiden. Entonces, no permiten que salga (Daniel) Ureta o (Sebastián) Lozano (árbitros actuales), porque si salen, ellos quedan relegados. Es duro lo que les digo, pero yo por gusto no he estado años metido ahí”, expresó.

“Yo sé perfectamente el tema. Hay muchas ‘manzanas podridas’ y tienes que sacarlas. Pregúntales a los dirigentes del norte, sur, centro y oriente quiénes son estas personas y te van a decir que arreglaban partidos. Lo que pasa es que en el Perú no quieren decir la verdad porque les da miedo, ya que si lo dices, te sacan del sistema”, finalizó.

Los últimos reclamos arbitrales en la Liga 1

En el último partido de Cienciano vs. Alianza Lima, que terminó 2-1 a favor del equipo cusqueño, los futbolistas ‘blanquiazules’ protestaron contra el arbitraje en el partido durante la conferencia de prensa.

Cabe señalar que más quejas sobre las decisiones de los árbitros llegaron por parte del directivo de César Vallejo, Richard Acuña y el técnico de Atlético Grau, Ángel Comizzo.





