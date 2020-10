Fernando Egúsquiza: “Tenemos razones para creer en la selección”

El hincha incondicional. Fernando Egúsquiza, periodista deportivo que cubre la selección desde hace varios años, ha vivido de cerca las derrotas, malas rachas y triunfos de la Blanquirroja. Como el hincha terco y que no abandona, esperó y confió que la historia cambiaría para bien. El tiempo y el proyecto de Ricardo Gareca le dio la razón. Hoy analiza el nuevo inicio de Perú en las Eliminatorias.

¿Cuáles son las expectativas para esta Eliminatoria?

Las expectativas son grandes, más allá de las dificultades que ha tenido la selección en el tema de poder contar con jugadores importantes como Guerrero y el caso de Farfán, tenemos razones para creer que la selección puede tener una buena presentación en el arranque.

¿Por qué?

Somos una selección que tiene la base de un equipo que viene del mundial pasado y es arrancar prácticamente con nueve mundialistas. Somos una selección que viene de ser subcampeona de la última Copa América y porque además, tenemos un proceso de casi cinco años con Ricardo Gareca, que es algo que Perú tiene que aprovechar en estas Eliminatorias. Creo que son muy pocas las selecciones que tienen tanto tiempo de trabajo con un técnico, está Uruguay con Tabárez y Brasil. Somos las tres que tenemos más tiempo de trabajo con un entrenador.

Perú dejó de ser el ‘patito feo’ de Sudamérica y los técnicos reconocen que podemos jugarles de igual a igual. ¿A qué se debe esto?

Es que lo hemos demostrado. Más allá de lo que se pueda decir de la boca para afuera, habría que revisar los partidos y encontraremos lo que indicas: con Brasil hemos tenido una goleada traumática en la Copa América pasada, la misma que supimos reponer para llegar a la final y encontrarnos de nuevo con Brasil -para mí es la mejor selección de Sudamérica-, pero se le ha ganado partidos: se le ganó en la Copa América Centenario ya con Gareca y en un amistoso hace un año en Estados Unidos. Perú se ha medido con Brasil y le ha sacado dos partidos que en las estadísticas históricas no son tan normales. No pasa que siempre le vas a ganar a Brasil, tan es así que en la historia de las Eliminatorias nunca le hemos ganado en un proceso y ese es un dato para tener en cuenta.

¿Crees que lo de Ruidíaz puede ser un tema mental por la presión que puede sentir con la selección?

Yo espero que con Ruidíaz no se repita el caso Claudio Pizarro. Siempre que me tocó cubrir la selección, nosotros los periodistas, los entendidos en esto y la gente, encontró en Claudio el foco perfecto para la crítica, entonces eso sería un error. Cuando uno no llega a ser bueno revisa sus estadísticas y hay once partidos oficiales que Raúl ha jugado. Ha estado siempre en las convocatorias pero no siempre ha jugado; como titular solo ha estado dos veces, entonces, si uno revisa la cantidad de minutos jugados sobre la efectividad, uno dice “a este señor como que lo han criticado más de lo que ha jugado”. Tengo la expectativa que se le dé minutos y asuma la responsabilidad, porque ahora le va a tocar ser él el que tenga que resolver y que ahí pueda demostrar su capacidad.

Perfil

Fernando Egúsquiza es periodista. Actualmente trabaja en Latina. Fue al Mundial Rusia 2018 y estuvo en la Copa América Brasil 2019.