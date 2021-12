Alianza Lima ya piensa en reforzarse con el objetivo dejar una buena imagen en la Copa Libertadores y lograr el bicampeonato. Raziel García y Christian Ramos son dos nombres que rumorean para llegar al club blanquiazul. Con respecto a eso, el técnico Carlos Bustos resaltó las cualidad de los futbolistas en mencionó.

“Son jugadores de categoría, claro. Cualquiera que llegue al equipo tendrá que tener buen nivel futbolístico, por supuesto que sí”, señaló en una entrevista para Fútbol como cancha. De la misma manera, recalcó que no hay nada concreto con respecto a los fichajes.

“No he dejado una lista de refuerzos. Estamos en comunicación permanente y es difícil hablar de nombres propios hasta que haya situaciones reales. En este momento estamos viendo”, añadió.

Carlos Bustos también mencionó que hay algunos jugadores que renovarán. “Del plantel del 2021 hay muchos jugadores que tienen contrato para continuar el siguiente año. Hay otros que vencieron contrato pero que queremos que se queden porque lo merecen”, declaró.

“A mí me gusta tener plantel para jugar de diferentes manera. No solo tendremos Liga 1, sino también Libertadores, así que uno tiene que preparar un equipo para cada esquema. No me gusta encasillarme en una sola forma”, explicó.

Carlos Bustos habló sobre Beto Da Silva y la incorporación de un arquero

“Beto Da Silva tiene contrato con el club pero su situación no está definida. Con respecto a un portero, vamos a tener que traer a otro porque Steven Rivadeneyra se fue, vamos a incorporar uno”, agregó.