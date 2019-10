Clubes protestaron contra nuevos estatutos de la FPF (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, San Martín y Ayacucho FC, clubes que votaron contra los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la última Asamblea de Bases del organismo, dieron a conocer las medidas que tomarán tras la decisión aprobada por mayoría este lunes en la Videna.

Representantes de las referidas instituciones se pronunciaron este miércoles desde la sala de prensa del estadio Alejandro Villanueva, donde también estaba prevista la presencia de un directivo de Universitario de Deportes, que finalmente cambió de postura al anunciar que "acepta y saluda" el acuerdo sobre la aceptación de las modificaciones, a pesar de rechazar el cambio inicialmente.

"Esperemos que en un plazo razonable se declare nulo lo aprobado el día lunes en la Asamblea de Bases", señaló Julio García, asesor legal de los equipos asociados. "Este es el peor momento administrativo y financiero en la historia de la FPF. Gestión que ha generado pérdidas de 58 millones de soles", agregó.

Los clubes también solicitaron en su pronunciamiento que el secretario general de la FPF, Óscar Chiri, se retracte tras sugerir que los equipos que no estuvieran de acuerdo con los nuevos estatutos se unan para armar su propia liga.

Gustavo Zevallos, directivo de Alianza Lima, sumó la opinión del cuadro victoriano respecto al tema. "Nosotros por encima de todo queremos que se respete al fútbol. Siempre hemos defendido la línea correcta. Aquí no hacemos dobles contratos, no nos quitan puntos, somos clubes modelos en el país", aseveró.

Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, también expresó su inconformidad y lamentó el cambio de parecer de Universitario. "Creemos que representamos una institución sólida que respeta al jugador, las normas y los reglamentos. Me apena profundamente, soy hincha de la U, y me apena haber recibido el comunicado. Todos los clubes deberíamos estar unidos. Vamos a ir hasta la últimas consecuencias para poder avanzar como clubes profesionales y colaborar con el futuro del fútbol", indicó.

"No estamos todos unidos en esa lucha lamentablemente. Hubo otros que se han ido bajando del carro, seguro por motivos individuales y no por objetivos que trascienden. Pero lo principal es que hoy es importante definir quienes somos. En el momento de demostrar con hechos, hay que acordarse qué clubes estuvieron en esta lucha. Hasta siento indignación y me duele pero sé que todo esto no se va a olvidar. Seguiremos en este camino juntos porque tenemos convicción", acotó Alfonso García Miró en representación de Sporting Cristal

La Liga Departamental de La Libertad también se opuso a los nuevos estatutos de la FPF en la votación que se definió con 34 votos a favor y siete en contra, bajo supervisión de la FIFA, donde participaron 41 asambleístas (25 procedentes de ligas departamentales y 16 de clubes de primera división).