FPF responde a Inter: Paolo Guerrero será convocado a amistosos de selección peruana

Síguenos en Facebook

Antonio García Pye, gerente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se manifestó sobre el pedido de Internacional de Porto Alegre para excluir a Paolo Guerrero de los amistosos de la selección peruana en setiembre.

TAMBIÉN LEE: Paolo Guerrero pidió no ser convocado para los amistosos de Perú

Real Madrid y Barcelona entraron en la pelea por brasileño Neymar

“Yo entiendo y comprendo la posición de los clubes, pero habría que decirles que estas fechas están programadas hace varios años. Son periodos FIFA y cada federación de fútbol lo sabe muy bien”, expresó el directivo en Radio Ovación.

García Pye lamentó la situación en la que están envueltos con el cuadro brasileño, pero descartó aceptar la propuesta de Internacional.

“Considero que primero los clubes deberían conversar con sus respectivas federaciones para exigirles que no programen partidos de trascendencia en fechas FIFA, porque no me parece justo que pongan a una selección en esta disyuntiva, tomando en cuenta que la calendarización de FIFA está prevista hace mucho tiempo atrás”, concluyó.