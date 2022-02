Para Sandy Dorador no existe nada ni nadie que la detenga. Desde su lucha para jugar al futbol a escondidas de su familia hasta llegar a convertirse en una de las figuras del equipo femenino de Alianza Lima, club que del se declara hincha de todo corazón. Fue así que, con mucha valentía y coraje, hoy es madre, profesora de fútbol y campeona nacional.

Sandy creció en el distrito de Los Olivos, de familia humilde estuvo rodeada de seis hermanos varones y tres mujeres, con ello las populares ‘pichangas’ eran muy común en su cuadra; no obstante, no pudo participar de ninguna de ellas debido a la discriminación por parte de sus hermanos al ser mujer. A pesar de la tristeza, la actual jugadora del cuadro blanquiazul no se rindió, hizo hasta lo imposible para jugar al futbol, ya que su enorme pasión fue el principal motivo para convertirse en el gran referente que es hoy.

¿Por qué elegiste jugar al futbol?

Siempre sentí que el futbol era para mí, pero antiguamente era muy difícil, mis hermanos no me dejaban jugar con ellos por temas de machismo, me decían “La mujer juega vóley y no juega futbol”. Me discriminaban, me pegaban, me botaban, no me dejaban jugar, decían que era para hombres o a veces te insultaban, entonces como mis hermanos no me dejaban jugar yo me escapaba con mis amigos por el parque, me iba a jugar a escondidas.

¿En qué momento sentiste que querías vivir de esto?

Para los 12 años casi 13, había los campeonatos de futbol femenino o, así como dicen campeonato de barrio. Por intermedio de una amiga, empecé para la selección del colegio, entonces me vio jugar en el parque y me dijo que tenía un partido para representar a su equipo cuando me vio jugar y jugué por ella me dijo que había un campeonato de federación que están buscando menores en cancha en la Universidad Católica. Yo solo quería jugar y desde ahí ‘profesionalmente’ empecé a jugar, porque sabemos que todavía el futbol femenino es amateur. Luego me fui a JC, de ahí fue a Fuerza Cristal, Sporting Cristal y finalmente al club de mis amores que es Alianza.

¿Tuviste apoyo familiar?

Mi mamá siempre fue mi apoyo, ella sacaba la cara por mí, fue un momento difícil. Yo jugaba campeonatos con niños porque no había así nomás niñas cuando tenía 8-9 años y recibía insultos de “machona” “lesbiana”, a parte que tenía que esconderme de mis hermanos, pero mi mamá fue la persona que estuvo ahí apoyándome hasta el día de hoy.

¿Y tu amor hacia Alianza?, ¿toda tu familia es blanquiazul?

Solo dos de la ‘U’ y después todos en mi casa somos aliancistas. Yo era muy pequeña y mi cuñado me llevaba el estadio dese muy pequeñita, me gustaba mucho Alianza, desde ahí nace el amor, yo creo que desde la barriga ya tenía ese gran amor hacía Alianza.

¿Algún jugador que haya sido tu ídolo?

Yo admiraba mucho a Marko Ciurlizza por él me gustó la número 7 y yo empecé a usarla porque me gustaba ver cómo jugaba, lo admiraba.

Guerrera blanquiazul

La carrera de Sandy comenzó a pisar acelerador desde que su paso por JC Sport Girls con solo 13 años, hecho que dio hincapié a debutar en la selección absoluta a los 15 años. Sin embargo, dos años después una noticia cambiaría su vida: estaba esperando un hijo. A pesar de que las dificultades se agravaron, decidió no soltar el balón y seguir con su formación como futbolista, teniendo el apoyo de su madre y el padre de su pequeño, que hoy con 14 años es su gran admirador. “Pasé por momentos muy difíciles, pero todo eso para llegar a Alianza, jugar una Libertadores y campeonar. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, dice.

Con ello, Dorador se convirtió en madre, más adelante abrió su academia, pues sus sueños estaban haciéndose realidad. Sin embargo, faltaba el más importante: Poder defender los colores de Alianza Lima. Fue ahí que en el 2019, siendo jugadora de Sporting Cristal, recibió la llamada que toda hincha desearía tener. Eso sí, los obstáculos, no faltaron.

¿Sueles dedicarte a otra cosa a parte de los entrenamientos?

He abierto una academia con Fabiola Herrera, que es mi gran hermana que me dio el futbol y estamos entrenando en las mañanas y en la academia estamos martes y jueves, también en la academia estudiando la licencia como profesora. Es complicado, pero no mucho tiempo, pero él sabe que lo hago porque quiero lo mejor para él. Ahora él tiene 14, ya me entiende un poco más y ya se siente orgulloso por todos los logros que estoy haciendo.

¿Cómo llegaste a Alianza Lima?

Fue por el profe Samir, él antes estaba para la Municipalidad de Surco, siempre me decía que quería que yo esté en su equipo, todavía no estaba en Alianza. Luego él llegó a Alianza y yo estaba en Cristal, entonces para pasar a la siguiente fase, nos enfrentamos Cristal contra Alianza. Es ahí donde recibo la llamada de Samir y me dijo que quería contar conmigo. Yo no lo dudé, sabía que me iba a meter un problema con Cristal porque no me quiso dar el permiso y pues, no me dio el permiso, pero yo me arriesgué todo eso, fui y firmé.

Tremendo lío, me imagino...

Sí, la pasé mal porque mi carta la tenía en Cristal y no me querían dar mi carta, me dijeron 1que tenía que pagar 5000 soles para que me la den, de ahí me dijeron 2000 y yo ya estaba entrenando como Alianza, no salí en la presentación del 2019 para 2020. Mi sueño era estar en Matute, que la gente te aplauda, tu familia, tu hijo y bueno, me dijeron para pagar 1500. Para eso tuve que hacer una pollada para pagar mi carta y así jugar por Alianza. Pagué y me entregaron el documento. Me sentí un poco triste porque no pude ser presentada ese año, pero feliz por mis compañeras porque era la primera vez que presentaban al plantel femenino. Hasta el día de hoy sigo en Alianza y ya hasta que me boten (se ríe).

Unión y fortaleza: La clave del éxito

El 2021 fue un año inolvidable para el club de la Victoria, ya que por primera vez el equipo de futbol femenino y masculino levantaron la copa nacional en sus respectivos torneos, pues las similitudes en ambos equipos pudieron salir a flote, no solo por el excelente plantel que armó Carlos Bustos y Samir Mendoza, sino también por la prioridad de los valores que destacaron en el club.

Es importante resaltar que cuadro íntimo no solo se llevó el título de la Liga Femenina 2021, sino también marcó un antes y un después en la historia del futbol femenino nacional, ya que ningún otro equipo peruano había llegado pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Las íntimas se ubicaron en el Grupo C, teniendo que enfrentar a Deportivo Cali (Colombia), Universidad de Chile (Chile) y Real Tomayapo (Bolivia). A pesar de caer ante Corinthians en los cuartos de final (3-1), las chicas dejaron el nombre de Alianza Lima y de Perú en lo más alto.

¿Qué características consideras que es elemental en esta Alianza renovada?

El sacrificio, la disciplina, la responsabilidad, porque sacrificamos muchísimas cosas, días importantes, pero después alzas la copa y dices “Dios, gracias por darme ese talento de jugar al futbol”, yo creo que el sacrificio y la unión que tuvimos hizo que campeonemos y hacer una buena Libertadores.

Además de haber sido campeones el mismo año, se notó mucha unión tanto en el plantel femenino como masculino. Tanto así que Hernán Barcos les regaló un parlante para ustedes...

Lo que pasa es que nosotras teníamos un parlante que era de los hombres, cuando ellos no iban a empezar su liga y nosotras sí, nos lo prestaban hasta que empiece su campeonato. Entonces llegó un momento en que comenzaba su campeonato de ellos y se juntaba con el nuestro. De pronto, llega el utilero y dice que les pidieron el parlante y nosotras estábamos a punto de hacer una ‘chancha’, creo que Hernán se enteró de eso y un gran gesto de él fue regalarnos un parlante y en agradecimiento celebramos el gol como el pirata. Hernán ha sido una de las personas que más apuesta por nosotras. Estamos muy agradecidas con él, siempre está escribiéndonos para motivarnos y nos aconseja. Es un caballero y bien humilde.

¿Cómo viste el papel de Alianza en la pasada Copa Libertadores Femenina?

Muy bonita, empezamos no tan bien, sobre todo yo que doy un mal pase y ahí llega el 1-0, bueno se perdió, pero creíamos que podíamos dar más, sabíamos que teníamos un equipo. Sabíamos que Brasil iba a ser muy difícil por el nivel que tienen ellos que es profesional, pero yo creo que la unión de creer que ya no nos veían como el patito feo, eso nos impulsó en cada partido a luchar.

Considerando que en todo el torneo a Corinthians solo le pudieron marcar dos goles y uno de ellos fue el tuyo...

Sí, contenta, yo no solo me empeño en solo hacer gol, en ser la mejor, en llevar el balón solo yo, pienso en triunfo, en que todas ganemos, no pienso individualmente. Feliz por haber hecho el gol, pero sola no lo hice, fue bonito, pero a la vez estaba triste, porque perdimos y queríamos llegar un poco más, pero bueno son situaciones que se dan en el futbol, pero dejamos la valla alta.

Mirando hacia el futuro

Ya pasando la página y estando a la espera del inicio del torneo nacional femenino, las chicas se encuentran entrenando en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva en manos del ‘profe’ Samir Mendoza, quienes lucharán para obtener el bicampeonato. ‘Ojo’ que la fecha para el arranque de la liga será este 26 de marzo, por lo que, ante la cuenta regresiva, es posible ver a los nuevos ‘jales’ del cuadro blanquiazul.

Cabe recordar liga continúa siendo amateur; sin embargo, con mucho sudor y amor de por medio, tanto las chicas de Alianza Lima como el resto de jugadoras presentes en el torneo sacan el máximo esfuerzo para poder algún día alcanzar el profesionalismo que tanto merecen. “Estamos avanzando, pero creo que falta muchísimo”, opinó Sandy.

¿Qué crees que necesita el club para lograr bicampeonato?

Yo creo que tenemos un mejor plantel para la Liga, han llegado chicas que están sumándose y juegan muy bien, son buenas personas es muy bueno traer al equipo buenas deportistas y se están adaptando muy bien. Yo creo que estamos mentalizadas en el objetivo, cada entrenamiento la estamos luchando, aquí nadie tiene el puesto comprado, nos sacamos el ancho. Todo es sano, pero nos estamos peleando el puesto.

¿Te gustaría ser entrenadora algún día?

No es mucho que me agrade, pero es parte de mi entorno, ahorita estoy con las chicas en la academia, me gusta, pero hay que tener mucha paciencia de aquí a un futuro de repente sí, entrenar a un equipo, no sé si será Alianza u otro equipo, pero poco a poco.

¿Quién consideras que son las ‘cracks’ de la Liga Femenina?

La capitana, Alison Reyes y Fabiola Herrera. Sin dudas.

¿Qué es lo que falta para que la Liga Femenina mejore?

Apoyo de la Federación (FPF), de las instituciones grandes, de las empresas, de los medios de comunicación, lo económico también, hay talento eso tenemos. Antes yo salía de mi casa y yo era la única en todo mi barrio o por otro lado había una niña dentro de 15 niños jugando, hoy en día ya no ves eso, hoy sales a tu barrio y ves dos equipos de mujeres jugando. Promover más también, que los colegios haya futbol femenino, más academias, esas cosas son importantes para la formación de las niñas.