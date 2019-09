​Gabriel Costa se entusiasma y espera ya jugar por la selección peruana

Síguenos en Facebook

Gabriel Costa se mostró feliz por su llamado a la selección peruana y espera hacer las cosas bien para llenarle los ojos a Ricardo Gareca.

"La verdad es que no me lo esperaba. Me tomó en un gran momento de mi carrera, en un club grande, estoy muy contento por el llamado, espero estar a la altura y hacer las cosas bien", acotó.

Asimismo, habló sobre la posibilidad de enfrentar a Chile en noviembre. "Me encantaría (jugar contra la selección chilena). Sería muy lindo poder estar, pero primero tendría que volver a ser convocado y eso va a depender mucho de cómo lo haga ahora, si es que me toca entrar, por lo que yo no me proyecto y voy partido a partido", señaló 'Gabo' a la prensa chilena.

Por otro lado, el volante aseguró que Sporting Cristal y Colo-Colo son los equipos más grandes de Perú y Chile, respectivamente, causando asombro en el país debido a su pasado como jugador de Alianza Lima.