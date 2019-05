Gareca sobre Pizarro: "No podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de brindar la lista de 23 jugadores que representarán a Perú en la Copa América Brasil 2019, Ricardo Gareca habló sobre Claudio Pizarro, de quien se polemizó en las últimas semanas sobre su regreso a la 'bicolor'.

" Cuando nosotros convocamos nos fijamos en el presente, en su actualidad, en sus declaraciones, en su manera de comportarse, en todo, porque es un todo, la selección es un todo. No podemos convocar, y esto con el debido respeto a Claudio, nosotros tenemos un concepto muy alto de él, en todo aspecto. Pero no podemos convocar a quien de pronto se autoexcluye de la selección", enfatizó el 'tigre'.

El estratega argentino añadió que, al momento de realizar convocatorias, no les importa la edad.

"Cualquier jugador que se autoexcluye de la selección, no puedo estar convenciéndolo. No pasa a ser un problema mío, pasa a ser un problema del jugador. Siempre hemos manifestado que nadie tiene cerradas las puertas de la selección, en las convocatorias damos muestras de eso. Y no nos importa la edad. Pero si en una declaración, alguien se autoexcluye, como vamos a convocar a alguien que no encuentra sentido ser llamado a la selección nacional", recalcó Gareca.