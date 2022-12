Arrancó el Mundial Qatar 2022 y las voces más experimentadas del fútbol comenzaron a escucharse. Una de ellas es la de Germán Alemanno, exfutbolista de Universitario de Deportes y actual empresario, quien día a día nos deleita con sus mejores comentarios en las transmisiones de RPP. Es por ello que Diario Correo se comunicó con el argentino, quien destacó la rápida reacción de Lionel Scaloni, tras salir derrotado ante Arabia Saudita, y analizó al resto de selecciones sudamericanas en esta Copa del Mundo.

¿Cómo te sientes en esta nueva faceta como comentarista en la radio?

Estoy feliz. Es un reto, porque en este medio tú tienes que contar el doble. Con la televisión tú puedes hablar con las imágenes que ven las personas, pero aquí no. Todo es más explicativo. Además, es la primera vez que comento un partido en mi vida. Me gusta, hablo mucho con los comentaristas. Tengo relación con Diego La Torre, que para mí es el mejor del mundo. Trato de aprender de ellos, de ver cómo lo hacen.

Argentina empezó el Mundial perdiendo, pero avanzó a octavos. ¿Qué cambió en el equipo? Hay un antes y un después de Enzo Fernández. Argentina tenía que encontrar el reemplazo natural de Lo Celso. Todos sabíamos que era Enzo, pero por un tema de jerarquía no ingresaba. Estaba preparado y lo demostró ante México, donde ingresó y cambió el partido. Ahora, le ha dado ese respiro que necesitaba la selección. Lo que le daba Lo Celso.

Ahora viene Australia…

Yo le quiero ganar porque sacó a Perú. Es un equipo que juega bien. Tiene jugadores que están en ligas emergentes, pero que tienen buen nivel. En el Mundial todos quieren estar, jugar, demostrar. Y no es casualidad que haya avanzado a octavos de final. Eso hay que reconocerlo.

¿Cómo viste a Ecuador?

Le faltó casi nada para avanzar. Alfaro es un gran entrenador. Hizo una buena inauguración del Mundial y se está viendo el cambio generacional. Me parece que con clasificar al Mundial, llegar y competir como lo hizo, Ecuador se debe sentir tranquilo.

¿Y Uruguay?

Uruguay atraviesa el famoso recambio generacional. Está con el último Mundial de Suarez, Cavani, de más de medio equipo. Alonso es un técnico nuevo, que lo hizo clasificar, que estuvo bien, pero la Copa es otra cosa y aquí si te descuidas un segundo pierdes partidos

¿Qué te genera Brasil?

Es una máquina y encontró en los últimos años, salvo excepciones como la derrota contra Alemania, una solidez defensiva que no tenía. Son futbolistas con mucha jerarquía que no es fácil ir a chocarlos. Para mí es el mejor equipo del Mundo.

¿Sin Neymar?

No, Neymar tiene que jugar. Sin él, el equipo es otro.

Aparte de los sudamericanos, ¿otro favorito?

España, Francia e Inglaterra, que me está sorprendiendo gratamente. Desde el orden está siendo efectivo, está llegando. Después no hay selecciones que digas que son favoritas. En el Mundial pasado, por ejemplo, lo fue Bélgica. Pero hoy no hay revelación. Creo que está todo muy parejo y que el fútbol en general ha mejorado. Cada vez todo es más táctico y hay menos margen de error.

¿Argentina a la final?

Los argentinos siempre hablamos así. Hasta parecemos que ya ganamos el Mundial. Pensamos en lo que aún no pasó. Ya estamos celebrando antes de y nos proyectamos contra quien jugaremos las semifinales. La confianza, algo que nos jugó en contra ante Arabia. Pero igual yo estoy 100% a muerte con Argentina.