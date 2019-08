Germán Denis: "Siempre tendré a Universitario de Deportes en mi vida"

Síguenos en Facebook

Germán Denis, quien resolvió su contrato con Universitario de Deportes para marcharse al Reggina de la Serie C de Italia, señaló que parte con tristeza de la "U", pues llegó a valorarlo mucho y que por ello "siempre lo tendré en mi vida".

"Más allá que estuve muy bien en Lima, son decisiones personales las que muchas veces toman más peso a estas alturas de mi vida. Llegué en un momento difícil a la 'U', no sabía lo que realmente era este club, lo valoro mucho y siempre lo tendré en mi vida. El club se portó muy bien conmigo, siempre estaré agradecido", declaró el 'Tanque' para RPP.

Como se recuerda, el goleador argentino llegó al cuadro crema en el 2018 en un momento complicado, pues el objetivo era salvarlo del descenso, lo que finalmente se cumplió.

Por otro lado, reconoció que en sus planes no estaba el marcharse de Universitario, pero la propuesta de Reggina finalmente terminó por seducirlo.

"En mi cabeza no estaba irme, estaba feliz de estar en la 'U' y pelear el campeonato, pero me llamaron de Italia a ofrecerme dos años de contrato y un futuro laboral en Reggina junto a mi familia", reveló.

Asimismo, contó que decidió no cobrar el sueldo que le correspondía de agosto.

"He resignado el sueldo de agosto porque el club se tiene que ver respaldado al tener una pérdida. El club no quería que me vaya pero entendió la situación y se puso al lado de la parte humana", señaló.