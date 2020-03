Escrito por Pamela Ríos Calmet

El ’flaco’, como le dicen sus amigos, se caracteriza por ser una persona transparente y con mucho humor. Así, fiel a su estilo, Giancarlo Granda, el nuevo narrador de la Liga 1 en GOLPERU, conversó con Diario Correo y contó cómo ha sido su camino en esta profesión que acompaña su más grande pasión: el fútbol.

¿Cómo te sientes de narrar la Liga 1 en GOLPERU?

Hay muchas más responsabilidades. Ahora estoy acompañado de gente que tiene mucha experiencia. Narrar al lado de ‘Titín’ y Julián es todo un reto, porque siempre he tratado de llevar mis narraciones por el lado de la diversión, molestando a mis colegas, pero con ellos no me puedo bromear así. Sin embargo, cada vez estamos agarrando más confianza y ya comenzamos a vacilarnos.

¿Desde cuándo narras?

Desde que tengo 8 años. Yo armaba mis muñequitos, jugaba a las pichangas con ellos y me ponía a narrar. También cuando jugaba play station con mi hermano, le bajaba el volumen al televisor y narraba. Él se quejaba porque decía que gritaba mis goles más fuerte que los suyos.

Te molestan mucho en las redes sociales por tu apariencia física...

Aún me piden DNI en las discotecas. La vez pasada me dijeron “flaco, ¿a dónde vas?”. “A dentro”, respondí. ¿Cuántos años crees que tengo, le pregunté a la persona? ¿15? Tengo 31. Le mostré mi DNI e ingresé. Pero no solo me molestan por cómo soy físicamente, sino también por mis comentarios. En la radio me dicen el “ácido”, porque digo lo que pienso sin medirme. Hay jugadores a los que yo mataba.

¿Siempre te has dedicado al periodismo deportivo?

Estuve 10 años trabajando en hoteles de mochileros.

¿Cómo relacionas esta experiencia con el fútbol?

Cuando tenía que hablar con un extranjero, lo primero que hacía era preguntarle de qué país era. Por ejemplo, si me decían que eran de Londres, les preguntaba “¿hincha del Chelsea, del Tottenham o de Arsenal?”. Era la manera de romper el hielo siempre. El fútbol es un idioma, porque donde vayas lo encuentras. He jugado fútbol con israelitas, a quienes no les entendía nada. Nunca tocaba el balón hasta que me dijeron que diga “Anipanuy” que significa ‘estoy solo’. La pelota hace que todos se comuniquen entre sí.

¿Estuviste en Rusia?

Sí, y perdí el vuelo. Fui con mi hermano y unos amigos. En París, todos pensábamos que el vuelo salía a las 8 de la noche y era a las 8 de la mañana. Un nuevo pasaje costaba 1200 euros, así que decidimos irnos manejando.

¿Sueñas con narrar algún partido en específico?

Independiente campeón de La Libertadores.

¿Apuestas?

Soy apostador al mango. Es un vicio. Si sabes y te gusta, es probable que ganes, el problema es que te lleva a la ludopatía y, a veces, apuestas por apostar, sin saber ni siquiera quiénes están compitiendo.

¿Metas a futuro?

Consolidarme como narrador, por ahora no me dejo llevar mucho por las redes sociales, pero de todas maneras uno lee lo que le escriben. Aparte me gustaría estar en Qatar como narrador.

Cifras

9 Años tenía cuando comentó por primera vez en un programa deportivo. Lo hizo en CPN Radio.

2 Veces estuvo presente en un mundial de fútbol: Brasil 2014 y Rusia 2018.

1 Año dirigió las academias de menores de Cantolao

Perfil

Giancarlo Granda

Periodista deportivo. Comunicador egresado de la Universidad San Martín de Porres. Giancarlo también es técnico de menores. Estudió en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).