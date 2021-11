Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Gianluca Lapadula sobre temas políticos: “Deseo lo mejor por el país, en eso no me meto” Gianluca Lapadula llegó a Lima para unirse a la selección peruana y fue consultado por los temas políticos que vive el país. El delantero dejó en claro que no habla sobre esos asuntos.