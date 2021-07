Gianluca Lapadula se destapó en la Copa América y se ganó un lugar en el equipo titular de la selección peruana. Los tres goles y las destacadas presentaciones hablaron por él, pero no le alcanzó para meterse en el equipo ideal del torneo, lista que fue dad a conocer el martes.

Ante de la duda de por qué no fue seleccionado el ‘Bambino’, el uruguayo Gerardo Pelusso, integrante del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la Conmebol, que se encargó de elaborar el XI, dio luces al respecto, en entrevista con el diario AS, de la edición Chile.

“En Perú me preguntaron por (Gianluca) Lapadula. Sí, fue goleador… ¿pero a quién sacamos? ¿A Neymar? ¿A Luis Díaz? Si Díaz fue la revelación del campeonato y todo el mundo está hablando de él”, contestó el personaje de 67 años, que tuvo un paso por Alianza Lima entre el 2006 y 2007.

Por otro lado, Pelusso se rindió ante el mediocampo de Chile, al que calificó como el mejor de esta parte del continente: “Sin involucrar al GET, creo que el mejor mediocampo que hay en Sudamérica hoy es de Chile: (Arturo) Vidal, (Erick) Pulgar y Aránguiz. Es completo. Todos corren, todos marcan, todos juegan y todos llegan al gol. Y además, se entienden. Se cubren, siempre están bien posicionados y bien balanceados. Es extraordinario”.

Antes, el charrúa también explicó el porqué de la no inclusión del chileno Charles Aránguiz. “Uf, esa definición fue de bandera verde. La peleó con (Yoshimar) Yotún. Tuvimos que apelar a pequeños detalles, estadísticos, para ver a quién elegíamos como el mejor”, señaló Pelusso.

El XI ideal de la Copa América fue el siguiente: Emiliano Martínez (Argentina), Mauricio Isla (Chile), Cristian Romero (Argentina), Marquinhos (Brasil), Pervis Estupiñán (Ecuador), Casemiro (Brasil), Rodrigo De Paul (Argentina), Yoshimar Yotún (Perú), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina) y Luis Díaz (Colombia).

Además de Pelusso, el grupo designado por la Conmebol estuvo compuesto por los colombianos Francisco Maturana y Carlos Restrepo, el uruguayo Daniel Bañales, los argentinos Sergio Batista y Nery Pumpido y el brasileño Oswaldo De Oliveira Filho.